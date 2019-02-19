Волки в овечьей шкуре. Русские в США выдают себя за украинцев, чтобы построить карьеру

Русские, особенно из Крыма, по чужим паспортом строят себе карьеру в США. У некоторых, вроде даже, неплохо получается – сделали себе шоу в Вегасе на украинской крови.

По крайней мере в США все русские резко «перекрашиваются» в украинцев. Пользуясь конечно местной необразованностью в мировой географии и истории, об этом сообщают представители украинской диаспоры в США.

Подчеркивается, что русские это делают, чтобы избежать последствий общей неприязни здесь к России, а иногда и, чтобы получить что-нибудь хорошее, адресованное Украине.

«Вот свежий пример: Проживает в Крыму тетка-ватница Ксения Симонова, участвует в концертах в Владимиром Путиным, ручкается с ним и восторженно пишет об этом на своем сайте. Страницу она почистила сейчас конечно, но Wayback Machine выдает удаленное», – сообщают из США.

America Got Talent – это одно из самых популярное шоу талантов в мире. Его отличет огромный призовой фонд, шикарная раскрутка карьеры талантливых артистов, музыкантов и т.д.

«Эта швабра там сейчас представляет… Украину. Сделала как-то паспорт и приперлась из Крыма. На шоу старательно избегает даже говорить слово «Украина» и из какого она конкретно города. Все рисует сюжеты о войне…», – подчеркивает собеседник.

«Украинско-Российское обозрение»