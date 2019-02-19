Россия уже не имеет права на существование. Страна скатилась на уровень худших из «третьего мира»

Безудержное воровство, насилие и беззаконие, высокомерное хамство, наглая ложь – чего только не прочтешь о российских государственных чиновниках всех мастей и уровней.

Квартиры за пять миллиардов и все такое… С этим нельзя мириться, но с этим – скажем так: «можно жить». Да пусть подавятся, выродки! Дай Бог, когда-нибудь перейдут с фуа-гра на тюремную баланду, об этом пишет на страницах «Форума Свободной России» российский рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий…

Однако сегодня я посмотрел и прочел новый выпуск ФБК. Про то, как комбинаты «путинского шефа» Евгения Пригожина, монополизировавшего в Москве детсадовское и школьное питание, кормят детей. Сотни тысяч маленьких граждан, каждый день. Кормят гнилью, червями, плесенью. Фотографии прилагаются. Впечатляют. Вот, в моем понимании, черная черта: с этим жить нельзя.

Я помню, в Петербурге в районе Сенной был супермаркет, торговавший просроченными продуктами; народное название у него было «Груз-200». Об этом написали, получился скандал, универсам закрыли под недовольный ропот пенсионеров и бомжей… Бедных пенсионеров тоже очень жалко, но тут – дети.

У поэта Коржавина есть стихотворение (боюсь, гениальное и на все времена), про фашистский концлагерь. Там в конце есть строчки: «А у мужчин «идеи» были/Мужчины мучили детей». У доброго Пригожина и идей нет – от одной алчности мучает.

Мне приходилось бывать в странах, где тоже грязно, негигиенично и голодно. Это так называемые «развивающиеся страны»: колониальное наследие, безграмотность, эпидемии, нищета и отсутствие ресурсов. Их можно пожалеть, а тем, кто старается из этого ужаса выбраться – пожелать удачи…

Россия, к сожалению, в этот ряд не вписывается: здесь богато, в каком-то смысле цивилизованно и любо-дорого пугать мир мультиками с баллистическими ракетами. Это куда более чудовищно, чем Гаити.

Я считаю, что хорошо обеспеченное и самодовольное государство, которое цинично и безнаказанно травит детей гнилью, не имеет права на существование. Есть желающие поспорить?

Артемий Троицкий, «Форум Свободной России»