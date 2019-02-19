ФСБ оказывает давление украинских моряков незаконно удерживаемые в России, – адвокат

Сотрудники ФСБ проводят с украинскими моряками «беседы» в отсутствии адвокатов, пытаясь получить от них показания.

Защита пленных украинских моряков утверждает, что российские власти продолжают оказывать на них давление, написал в Facebook адвокат Николай Полозов.

«Военнопленного моряка Андрея Опрыско несколько дней назад вызывали в следственный кабинет СИЗО, где некий человек (предположительно оперативный сотрудник ФСБ) в отсутствие адвоката начал задавать ему вопросы относительно условий содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела», – рассказал защитник.

По его словам, Опрыско предложили дать показания на других военнопленных, однако моряк отказался отвечать на вопросы незнакомца.

«Это не первый случай оказания давления на Андрея Опрыско, около месяца назад к нему также приходили неизвестные с разговорами и вопросами», – написал Полозов.

Моряк подал заявление, что не желает иметь никаких бесед ни с кем без присутствия адвоката или консула.

Защита подчеркивает, что случай с Опрыско – не единичный.

По словам Полозова, психологическое давление на военнопленных осуществляется как оперативниками Федеральной службы безопасности, так и посредством так называемой «внутрикамерной разработки», когда сокамерник военнопленного заведомо действует в интересах спецслужбы.

Адвокат отметил, что такие действия являются нарушением положений третьей Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными».

«Все подобные факты нами тщательно фиксируются. Каждый военнопленный уведомлен своим адвокатом о своих правах и знает алгоритм действий, в случае возникновения ситуации с оказанием психологического давления подобного рода», – добавил Полозов.

«Украинско-Российское обозрение»