Россия всесторонне испытывает свой новый ракетный корабль на Черном море

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» выполнял комплексные учения на морских полигонах Черного моря.

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота России выполнил комплекс корабельных боевых учений в морских полигонах Чёрного моря, сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

По данным ведомства, расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» совместно с экипажем малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели учение с выполнением электронных пусков ракет по морским и береговым целям.

Сообщается, что дивизионам комплекса «Бал» необходимо было обнаружить и условно поразить корабль «противника», а экипажу МРК «Орехово-Зуево» — отразить ракетные удары береговых комплексов и ответным пуском ракетного оружия «уничтожить» позиции «Бала».

Отмечается, что по итогам учебного боя личный состав боевых постов ПВО малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» отразил ракетный удар береговых комплексов с применением высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК», а выпущенные в ответ по позициям «Бала» ракеты были уничтожены расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», прикрывающего позиции противокорабельных ракетных комплексов.

По данным минобороны России, малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» – многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Пресс-служба Черноморского флота РФ