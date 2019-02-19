Чубайсу бог не дал легкой смерти, но его ожидает другая смерть, – Квачков

В России выпустили на свободу «защитника русского мира», экс-полковника ГРУ Квачкова, организовавшего покушение на Чубайса в 2005 году.

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, отбывший в заключении без малого 8 лет 2 месяца по делам о подготовке вооруженного мятежа и экстремизме, освобожден из ИК-5 строгого режима для бывших силовиков в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии, сообщает телеканал «7×7».

У ворот колонии бывшего политзека встречали больше 30 человек. «Мое состояние – к походу и бою готов», – ответил 70-летний Квачков на вопрос о самочувствии.

Политзек освободился на полгода раньше предусмотренного приговором в связи с частичной декриминализацией 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Решение о досрочном освобождении вынес 7 февраля судья Зубово-Полянского райсуда Вячеслав Круглов.

В тот же день олигарх Анатолий Чубайс, покушение на которого вменялось Квачкову по первому делу, написал на своей ФБ-странице: «Журналисты засыпают вопросами: что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке – восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости».

Во вторник журналисты попросили Квачкова прокомментировать это заявление. Бывший политзек высказался так: «Бог не дал ему легкой смерти на лесной дороге, где в 2005 году и было предпринято покушение на Чубайса. Поэтому его ожидает другая смерть».

Квачкова задержали в декабре 2010 года, на другой день после полного оправдания по делу о покушении на Чубайса. По второму делу отставной полковник был осужден в 2013 году. Ему дали 13 лет строгого режима по части 1 статьи 205.1 (содействие терроризму) и части 1 статьи 30 – статье 279 УК (подготовка вооруженного мятежа).

Как утверждалось, активисты возглавляемого Квачковым «Народного ополчения имени Минина и Пожарского» планировали захватить власть в городе Коврове Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву. Сам политзек заявил, что готовил партизан на случай войны с иностранным агрессором. В то же время в суде он отстаивал право на восстание.

«7×7»