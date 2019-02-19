Путин снова запускает «нацпроекты» для установления тотального контроля на жизнью в России

В России задумались об очередном «рывке».

Сейчас наступило такое неприятное время, когда Путин от пенсионной реформы (успешной) перешел к инвестиционной («12 нацпроектов» с огромными бюджетными и частными инвестициями). Поэтому все, – пишет на странице в Facebook Александр Морозов, – кто командует этими «нацпроектами» начали давать интервью и т.д.

Читать их тяжело. Потому что это все «казенная цифирь». И самое грустное в этом чтении: ты видишь тотальный «гегемонистский» дискурс. Его главный тезис: «в России ничто не родится само».

Все мыслится как следствие «государственного попечения», причем непременно в форме участия в несуществующем «глобальном состязании». Например, нация не может сама любить музыку и развивать ее как следствие простой потребности.

сейчас наступило такое неприятное время, когда Путин от пенсионной реформы (успешной) перешел к инвестиционной ("12… Опубліковано Александром Морозовим Неділя, 17 лютого 2019 р.

Государство должно зафиксировать, что играющих на фортепиано стало меньше. Это опасная тенденция! Россия должна поставить себе целью за какой-то промежуток времени подняться в рейтинге играющих на фортепиано с 25-й позиции на 12-ю позицию. Это требует разработки программы и инвестиций.

Инвестиций требуется – это очевидно – в два раза больше, чем сейчас. (Почему? Потому что надо совершить «рывок». Почему надо совершить «рывок»? Потому что если не удвоить инвестиции, то мы безнадежно отстанем в количестве «играющих на фортепиано» от других стран)…

И эта логика касается всех вопросов. Все, что мы можем увидеть на русской земле – отсюда и до горизонта – само не может ни двигаться, ни воспроизводится. Само оно может только деградировать. А развиваться оно может только государством.

Александр Морозов, Facebook