Каминг-аут Меркель в Мюнхене. Что ожидать Украине от европейской политики?

Инфантильность элит в странах Запада за год только усугубилась. Это надо учитывать при планировании внешнеполитической стратегии Киеву.

Амбиция основателя Мюнхенской конференции по безопасности Эвальда-Генриха фон Клейст-Шменцина состояла, надо понимать в том, что его мероприятие будет ключевым для Запада – как минимум для Европы, пишет на страницах «Деловой Столицы» Максим Михайленко.

Самим же немцам проведение ежегодной встречи на эту тему именно в Мюнхене, откуда и развернулось национал-социалистическое движение, должно было продемонстрировать, что другая политическая и внешнеполитическая жизнь в Германии появилась, что Германии доверяют и что католическая, между прочим, Бавария (чей Христианско-социальный союз многие годы опекал конференцию) служит мостом между берегами Запада.

Здесь же и определенная преемственность, характерная для традиций западноевропейской аристократии – так, нынешний руководитель форума Вольфганг Ишингер до того, как стать послом в США и Великобритании, работал в канцелярии генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма, католика, австрийца и экс-офицера Абвера. Так что Мюнхен, как и Давос или встречи Бильдербергского клуба, должен нести определенные смыслы.

Каминг-аут Меркель и гладиатор Пенс

Однако проблема в том, что в нынешней внешнеполитической жизни смысла весьма мало. Он последовательно разрушается Дональдом Трампом, Брекзитом и континентальными популистами, что усиливает Россию и Китай.

Поэтому 55-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла на фоне очевидного разлома в отношениях между США и Европой. В котором, надо сказать, виноваты обе стороны. Ведь торговая война Трампа высветила и малоприятные стороны Европы – это отсутствие военно-политической стратегии, закулисные шашни с Россией и общее тяготение Европы к Китаю.

Но Мюнхенская конференция скорее обобщает произошедшую за год эволюцию. И вот в Европе главным таким ощущением является подрыв доверия к США. Впрочем, это неудивительно – президент Трамп, как недавно выяснилось, верит Путину в пику американской разведке. Поэтому в целом мероприятие на этот раз оказалось с точки зрения целей евроатлантического единства провальным.

«После прошлой конференции я был в подавленном состоянии, но после нынешней понял, что тогда это был оптимизм», – сказал в комментарии «Немецкой волне» Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии, один из старожилов Мюнхенской конференции по безопасности. Сказал то, что думают многие, подводя итоги завершившегося в воскресенье, 17 февраля, форума. Это и неудивительно.

Ведь Мюнхенская конференция – это прежде всего демонстрация того, что называли трансатлантическим партнерством США и Германии, а впоследствии – США и Евросоюза. Но Дональд Трамп почти откровенно считает Германию своим противником, наряду с Китаем.

Более сдержанно высказался и сам Вольфганг Ишингер, правда, напомнил, что уже второй год называет один из блоков конференции «К краю пропасти и обратно». Что, конечно, вдохновляет, потому что «обратно» пока не просматривается. Не в последнюю очередь потому, что как минимум Германия ничего для этого и не делает – например, Ангела Меркель посвятила Мюнхенскую конференцию собственному каминг-ауту в российском вопросе, признавшись, что русский газ остается русским газом, где бы вы его ни покупали.

Так что вопрос «Северного потока-2» решен (хотя теперь с ним возникают другие проблемы, связанные с нюансами Газовой директивы ЕС, но можно не сомневаться, что Меркель постарается сгладить и их). Несомненно, это провоцирование насильника раззадорит Кремль, чьи агенты поприветствовали участников Мюнхенской конференции, вывесив над собором в Солсбери российский триколор. Но европейцам, ищущим какого-никакого лидерства, речь Меркель очень понравилась.

Ключевой же вопрос этой конференции звучал так – а были ли на ней американцы. И оказывается, что если и были, то США звучат разными голосами. Причем даже сам Белый дом. Правда, на третий год к этому стали привыкать. Не приехали в Баварию ни советник президента по национальной безопасности Джон Болтон (занят Венесуэлой), ни глава Госдепа Майк Помпео, хотя он находился рядом – в Польше, вновь побившей горшки с Израилем. Помпео можно понять – за последние недели приглашающие стороны в Европе резко снизили статус приема и уровень участников, и сократили время встреч. Иными словами, Америке высказывают свое «фе». Но Помпео пока терпит – соглашается на любые условия.

Так что опять отдувался за всех Майкл Пенс. Или скорее за своего спарринг-партнера по Белому дому. Пенс заверил, что трансатлантический альянс крепок, что Америка по-прежнему возглавляет западный мир (и что президент Трамп в это верит), а Североатлантический альянс якобы «силен, как никогда» (особенно актуально это звучит в Германии, чьи вооруженные силы находятся в глубоком упадке). При этом Пенс выполнил и программу-минимум национальных интересов, а именно: в ультимативной форме призвал европейцев выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Европейцы недавно создали платежный механизм по обходу американских санкций против Ирана. Как это будет работать, пока неясно, но разозлить американцев им удалось. Да и каминг-аута Меркель Трамп ждал давно: хотя и обещал не вводить санкций против компаний-участниц, но обещать – не значит жениться. Тем более что Германия легла под Россию у всех на виду – на полях конференции «Сименс», который не знает, где его турбины (правда, они и не работают), подписал миллиардный контракт с российскими железнодорожниками. Хотя, надо сказать, это тот же самый проект скоростной дороги, из которого недавно вышли китайцы…

Другую Америку представляла обширная делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей демократом Нэнси Пелоси и бывшим вице-президентом Джо Байденом (который тоже рассматривает выдвижение в президенты). Он потешил европейцев заявлением о том, что «это пройдет, и мы вернемся». Но при этом все отметили усталость Байдена. И в целом – самоуверенность демократов.

Не так-то просто будет им победить Трампа, с одной стороны, а с другой – есть резоны и в том, что он говорит и делает – германо-российский роман вовсе не является плодом стокгольмского синдрома: это продукт алчности, подтверждающий тезис Владимира Ильича, что «они продадут нам веревку, на которой мы их и повесим». Проблемы, сложившиеся между Америкой, которой ничего нельзя, и Европой, которой все можно, являются системными, и одним ударом их разрешить нельзя.

Россия остается в своем репертуаре, ее пластинка не меняется. «Не было желания достичь результата», – сказал в беседе с DW бывший посол России в США Сергей Кисляк. Он был здесь и в прошлом году и говорит, что в целом разочарован конференцией. Прислать в Мюнхен организатора шпионской сети в Вашингтоне – это очередной символ того, где РФ видела Запад в целом, и США в частности, синхронно арестовав граждан США и Франции, стоящих во главе венчурного фонда «Баринг Восток». Странно, что этого не видит руководство «Сименс», забывшее о судьбе своих предприятий в России в 1917 г. Вместе с тем позиция России представляется, по крайней мере, последовательной.

Россию в Мюнхене, разумеется, представлял глава МИДа Сергей Лавров. Он выступил со старой речью о необходимости вернуться к идее «общего европейского дома», критикуя Европу за «упущенные возможности», сам, как видим, не упустив возможности выехать на Запад. Произнес он ее без огонька, очевидно, понимая, что Запад не пойдет на предложение забыть конфликт из-за Украины и перейти к экономическому сближению.

Хотя в той же Германии об этом мечтают. Двое заместителей Лаврова участвовали в дискуссиях о контроле над ядерным оружием и урегулировании ситуации в Сирии. Дискуссии показали, что позиции России и США расходятся далеко и совместных действий не предвидится (хотя в Сирии они вполне сосуществуют). Как дали понять представители РФ, Москва приняла к сведению позицию Запада (что бы под этим ни подразумевалось), но свою позицию менять не будет и готова ждать.

Ракеты для Украины

В общем, отсутствие политической воли и инфантильность элит в странах Запада за год только усугубились. Это надо учитывать при планировании внешнеполитической стратегии и Киеву, которому ныне необходимо ее иметь. Украина в ходе этой конференции (решения, разумеется, приняты ранее) скорее выиграла, нежели проиграла, хотя германский кинофестиваль в небезызвестном жанре сильно испортил впечатление.

Из важного – это начало разговора о включении Украины в ракетный зонтик Европы и передаче ей ракет 500-километровой дальности. Эту тему поднял Манфред Вебер, влиятельный баварский политик, который может вскоре возглавить один из европейских институтов. Это любопытный поворот. Причем любопытный тем более что бывший посол США в Украине Стивен Пайфер днем позже в своей статье для Atlantic Council развил тему: кончина Договора о ракетах средней и меньшей дальности позволит Киеву заняться разработкой подобных систем.

Но президент Порошенко доволен результатами конференции.

Правда, организаторы не хотели предоставлять ему слишком уж большую трибуну, чтобы избежать обвинений в поддержке одного из кандидатов на выборах президента Украины в марте. Но как обидеть единственного крупного друга Европы в дни, когда столь многие хотят урвать от нее кусок? Также говорят, что масштаб выступлений зависел от рейтинга потенциально важных мировых кризисов, составленного частной американской фирмой Eurasia Group (вот почему, кстати, не немецкой?) и опубликованного в докладе Мюнхенской конференции. Украина, оказывается, занимает в нем девятое место из десяти.

К счастью, надо сказать, на этот раз встречи министров иностранных дел в «нормандском формате» – Германии, Франции, России и Украины – не было, и ее даже не анонсировали. Ранее Москва заявила, что пока не видит смысла в этом мероприятии, обвинив Киев в невыполнении Минских соглашений по Донбассу.

Не видит особого смысла в этих встречах и Киев, ими – как и финансированием реконструкции Донбасса, которое вновь вырастет, – не заменишь трусливое избегание необходимости ужесточать санкции против коррумпировавших Европу российских боссов. Но «азовские санкции» в какой-то форме будут (в первую очередь – это нарастающее финансирование украинских проектов, таков немецкий подход), смешным наказанием для восьми пограничников-ФСБшников Москва не отделается.

Тем не менее Украину упоминали в своих выступлениях ведущие политики. Меркель пообещала добиваться продолжения транзита российского газа через Украину, но как именно, не сказала. Не исключила она и новых санкций против России в случае эскалации конфликта на востоке Украины (на это уже трудно реагировать).

Правда, по мнению Ильвеса, когда канцлер говорила о «Северном потоке» и приводила в пример надежные поставки газа из СССР, она «забыла о том, что Россия в начале 1990-х отключала газ по политическим мотивам странам Балтии, а во второй половине 2000-х – Украине». Похоже, немцам необходимо пройти через этот опыт, чтобы раз и навсегда перестать заключать договоры с криминальным элементом и обществами, стоящими на более низкой ступени социального развития. Пока что соблазнительная мечта о газовом хабе подавляет у них здравый смысл.

Что же касается перспектив, то представляется, что на следующем Мюнхене будут блистать китайцы – как уже блистают в Давосе. Они близко принимают к сердцу проблемы Германии, которая пытается усидеть на двух стульях – русской трубы и автомобильного рынка США, и упрямство Америки в других вопросах позволяет Пекину все быстрее прокручивать ключ в европейской двери.

Украине же, с оглядкой на те умственные хвори, которыми поражен нынешний политический Запад, все же разумно использовать его ресурс до конца. А ради этого стоит потерпеть и, как сказал министр Павел Климкин, диванные разговоры.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»