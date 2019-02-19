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Новости

По стопам Савченко: СБУ задержала «Белую балаклаву» за подготовку госпереворота

«Левый Берег»
19 февраля 2019

По сведениям СБУ задержанный работал на российские спецслужбы.

Служба безопасности Украины 18 февраля задержала Евгения Моринца, также известного как «Белая балаклава». Его подозревают в работе на российские спецслужбы. Замглавы СБУ Виктор Кононенко рассказал об этом на брифинге во вторник, передает «Левый Берег».

«Состоялись обыски в офисе и по месту проживания трех активных участников группы поддержки Надежды Савченко, которые в координации с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским, скрывающимся от украинского правосудия в России, осуществляли подготовительные меры для организации провокаций, которые должны были стать толчком к насильственному изменению власти», – сообщил он.

В результате обысков был задержан Евгений Моринец. При нем нашли готовый «коктейль Молотова», который подозреваемый якобы планировал использовать в ближайшее время для поджога в Киеве.

По словам представителя СБУ, он готовил массовые протесты после первого тура выборов под предлогом фальсификаций. В координации с Дульским Моринец должен был обеспечить захват административных зданий и кровопролитие.

«В качестве одного из основных объектов Моринец изучал возможность захвата здания Верховной Рады Украины», – заявил Кононенко. Активные действия должны были начаться 31 марта, сразу после закрытия избирательных участков.

Моринцу сообщили о подозрении по ч.1 и ч.3 ст.109 Уголовного кодекса – действия, направленные на захват государственной власти.

В ноябре 2018 года «Белая балаклава» призывал к «третьему Майдану», но на него пришли пара сотен маргиналов.

«Левый Берег»

Tags: выборы, переворот, Россия, сбу, Украина

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