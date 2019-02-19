По стопам Савченко: СБУ задержала «Белую балаклаву» за подготовку госпереворота

По сведениям СБУ задержанный работал на российские спецслужбы.

Служба безопасности Украины 18 февраля задержала Евгения Моринца, также известного как «Белая балаклава». Его подозревают в работе на российские спецслужбы. Замглавы СБУ Виктор Кононенко рассказал об этом на брифинге во вторник, передает «Левый Берег».

«Состоялись обыски в офисе и по месту проживания трех активных участников группы поддержки Надежды Савченко, которые в координации с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским, скрывающимся от украинского правосудия в России, осуществляли подготовительные меры для организации провокаций, которые должны были стать толчком к насильственному изменению власти», – сообщил он.

В результате обысков был задержан Евгений Моринец. При нем нашли готовый «коктейль Молотова», который подозреваемый якобы планировал использовать в ближайшее время для поджога в Киеве.

По словам представителя СБУ, он готовил массовые протесты после первого тура выборов под предлогом фальсификаций. В координации с Дульским Моринец должен был обеспечить захват административных зданий и кровопролитие.

«В качестве одного из основных объектов Моринец изучал возможность захвата здания Верховной Рады Украины», – заявил Кононенко. Активные действия должны были начаться 31 марта, сразу после закрытия избирательных участков.

Моринцу сообщили о подозрении по ч.1 и ч.3 ст.109 Уголовного кодекса – действия, направленные на захват государственной власти.

В ноябре 2018 года «Белая балаклава» призывал к «третьему Майдану», но на него пришли пара сотен маргиналов.

«Левый Берег»