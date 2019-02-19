Надеяться больше не на кого. Свобода слова в России зависит от Илона Маска

Российский оппозиционер обратился к американскому инженеру и предпринимателю с просьбой ускорить реализацию проекта широкополосного доступа к Интернет, от которого зависит Свобода слова в России.

Уважаемый г-н Маск, четвертый год я, как и миллионы людей на нашей планете, с напряженным вниманием слежу за вашим проектом спутникового интернета. Если для Соединенных Штатов свободный широкополосный доступ в интернет станет прорывом в области высоких технологий, то для сотен миллионов людей по всему миру это будет шансом победить навязанную им идеологическую цензуру, освободиться от тирании деспотических режимов, пишет на страницах запрещенного в России издания«Грани.Ru» колумнист Александр Подрабинек.

По данным Freedom House, в трети стран мира (66 из 196) отсутствует свобода прессы. Это более трех миллиардов человек. И они лишены свободного доступа к информации не потому, что не умеют читать или не интересуются событиями, а потому что правительства их странах боятся свободных и информированных людей. Они боятся за свою власть, которая держится на лжи и насилии. Свободный доступ к интернету выбил бы одну из этих опор – ложь не способна противостоять правде в открытом информационном поединке. Сгинет ложь – не удержится и насилие.

Изобретение печатного пресса в середине XV века положило начало массовому книгопечатанию и позволило совершить цивилизационный скачок во многих сферах человеческой деятельности – в культуре, науке, технологии, публичной политике. Возможно, в XXI веке свободный интернет станет для человечества явлением такого же порядка. Возможно, именно он окончательно сокрушит варварские политические режимы, которые навязывают обществу идеологические и религиозные догмы, отгораживают народы от мирового опыта и культуры.

В Китае 1,3 миллиарда человек уже лишены свободного доступа к интернету. В Северной Корее обычные граждане не имеют доступа к глобальной сети. В Иране интернет-провайдеры обязаны исповедовать официальную государственную религию и осуществлять цензуру. В России разрабатывается закон об отключении страны от мирового интернета. Интернет-провайдеры уже сейчас блокируют доступ к ресурсам, которые запрещены государственным цензурным ведомством.

Тирании с ужасом ожидают реализации вашего проекта, г-н Маск. Они принимают превентивные меры – сочиняют репрессивные законы и готовят нейтрализующие технические решения. Однако настоящая интеллектуальная сила всегда была и всегда будет на стороне справедливости и свободы. Надо только не сбавлять темп и успеть реализовать проект спутникового интернета раньше, чем безумные диктаторы решатся изъять у населения компьютеры или вообще запретить электричество!

Поспешите, г-н Маск! Ваш проект важен не только для нескольких миллиардов людей на нашей планете, он может стать поворотным моментом в новейшей истории человечества.

С искренним уважением,

Александр Подрабинек, «Грани.Ru»