Украина призвала кинопрокат США отказаться от показов российского фильма «Т-34»

Украинское посольство в США призывает отказаться от популяризации современной российской агрессии в мире, проводимой средствами кинематографа.

Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры не показывать российский пропагандистский фильм «Т-34», который «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире», сообщается на странице посольства в Facebook.

«Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны», – говорится в сообщении.

В ведомстве поблагодарили представителей украинской общины в США, которым уже удалось остановить показы фильма «Т-34» в их городах.

Дипломаты призвали всех других активистов «присоединиться к совместным усилиям и обратиться в местные кинотеатры с призывом о запрете показа фильма».

Отмечается, что в настоящее время показ фильма «Т-34» планируется по крайней мере в 14-городах в штатах Нью-Йорк, Техас, Калифорния, Огайо, Мичиган, Филадельфия, Вирджиния, Флорида, Иллинойс, Мэриленд, Колорадо, Вашингтон, Массачусетс.

Посольство Украины в США