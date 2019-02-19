Политузника Балуха этапировали из оккупированного Крыма в Краснодарский край

Ранее, от жены политузника стало известно, что Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО.

Украинский политзаключенного Владимира Балуха, который находился в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму, вывезли в российский Краснодар. Бывший политзаключенный, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил об этом в Facebook.

«Балуха Владимира вывезли в Краснодар», – написал Чийгоз, не уточнив, когда это произошло.

Перед этим «Крымская правозащитная группа» со ссылкой на жену Балуха Наталью сообщила, что политзаключенного этапировали из Симферопольского СИЗО.

«Об этом стало известно сегодня, 18 февраля 2019 года, после того, как его жена Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца», – говорится в сообщении.

Крымской правозащитной группе стало известно, что Владимира Балуха доставили в Краснодар. Как долго он будет там… Опубліковано Crimean Human Rights Group Понеділок, 18 лютого 2019 р.

«Адвокат украинского активиста выясняет обстоятельства и причину этапирования», – отмечают правозащитники.

Ранее в Симферопольском СИЗО у жены украинского политзаключенного Владимира Балуха Натальи не приняли передачу. По словам Натальи, отказ принять посылку сотрудники СИЗО объяснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.

«Украинско-Российское обозрение»