Российские экспортеры потеряли свыше 6 млрд долларов США из-за санкций

В итоге, Россия не только несет потери в своих экспортных секторах экономики, но вынуждена сворачивать свои высокотехнологические производства.

Из-за экономических санкций российские экспортеры потеряли 6,3 млрд долларов США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Министерства экономического развития России.

Лидером по числу ограничительных мер в отношении продукции из РФ является Европейский Союз – он ввел их 25. На втором месте Украина (22), дальше следуют Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9) и Австралия (6).

Максимальный ущерб для российских экспортеров приходится на ограничения в ЕС (свыше $2,4 млрд), в США (свыше $1,1 млрд), на Украине ($775 млн), в Турции ($713 млн).

Больше всего от ограничений страдает металлургическая промышленность – ущерб для нее оценивается почти в $4 млрд. Для предприятий сельскохозяйственной промышленности ущерб оценивается в $1,1 млрд, для химической – в $641 млн, для автомобильной – в $306 млн.

Всего в отношении российских товаров по состоянию на конец 2018 года 62 страны применяют 159 ограничительных мер. Ранее стало, что Россия вынуждена отложить серийное производства пассажирского самолета МС-21 из-за американских санкций, пишет «ТАСС» со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

«В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы», – заявил он. Из-за этого срок запуска МС-21 в серийное производство «несколько сдвигается» – к концу 2020 года. Раньше предполагалось, что первые самолеты будут заложены уже в конце этого года.

О том, что санкции США против АО «Аэрокомпозит» (входит в «Ростех») привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла МС-21 из США и Японии, написал в январе российский «КоммерсантЪ».

Композитное крыло было главной особенностью МС-21. Отказ от него похоронит всю экономику проекта, указывает издание «The Bell». Речь идет о самом конкурентном секторе мирового авиапрома – узкофюзеляжных среднемагистральных лайнерах. МС-21, по замыслу российских производителей, претендует на ту же нишу, что и Boeing 737 и Airbus A320, а также новейший китайский самолет Comac C919.

Самый крупный стартовый заказчик МС-21 – российский «Аэрофлот», имеющий контракт на 50 лайнеров.

МС-21 – второй гражданский самолет российской разработки после «Sukhoi Super Jet-100» (эксплуатируется с 2011 года). Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния около 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214.

«Интерфакс»