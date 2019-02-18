Подготовка новых провокаций на Донбассе. Зачем беспилотники «бомбили» Донецк?

Сегодня утром в 150 м от здания «правительства ДНР» прозвучало сразу три взрыва, однако ущерб от атаки «укропов» ограничился несколькими разбитыми стеклами.

Ситуация для гибридных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с каждым днем все ухудшается. И это видно даже невооруженным взглядом. Достаточно пролистать сводки СМИ, приближенных к оккупационным властям, и можно составить общее впечатление – постоянные потери (которые в феврале вообще зашкаливают), резкое ухудшение социально-экономического положения, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Показательно, что сейчас все, кто остался жить в оккупированной части Донецкой области, фамилию местного вождя Дениса Пушилина не иначе как с приставкой «че-» не произносят. Этой зимой рухнул и еще один миф, которым любили хвастаться все оставшиеся – типа «у нас порядок, у нас убирают». Зато последние недели социальные сети буквально пестрели фотографиями не чищенных дорог и не убранных неделями мусорных контейнеров.

А лучшего способа для отвлечения внимания местной публики от экономических проблем и одновременно для привлечения внимания российской прессы, чем обстрелы наблюдателей или взрывы в Донецке или Луганске, российские и местные политтехнологи еще не придумали.

Поэтому в ход было пущено все и сразу. Сначала в воскресенье в районе Травневого боевики обстреляли из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК. Судя по официальным сообщениям, выпущенная боевиками граната попала в землю примерно в одном метре от левого борта автомобиля, на котором присутствует логотип СЦКК.

А утром в понедельник взрывы прозвучали в Донецке. Правда, какая республика, такие и провокации. Если раньше (при Захарченко) не стеснялись обстреливать целые кварталы из орудий и «Градов», то теперь решились ограничиться всего лишь подрывами безоболоченных взрывных устройств в нелюдных местах. Все-таки на дворе 2019-й, а не 2015-й год и в «злых укропов», злонамеренно обстреливающих «мирный Донецк» уже мало кто верит.

Рано утром 18 февраля весь Донецк был взбудоражен звуками подрывов в центре города. После паники в соцсетях выяснилось, что были взорваны три самодельных безоболочных взрывных устройства, обернутых в медную фольгу. Причем произошло это в 350 метрах от гостиницы «Парк ИНН», в которой размещаются наблюдатели СММ ОБСЕ и от в 150 м от так называемых административных зданий, где размещается оккупационная администрация.

При этом, по словам очевидцев, взрывы были довольно сильными – в квартирах близлежащих домов взрывной волной открывало балконные двери. Более того, говорят местные, утром в городе была слышна перестрелка.

При этом результат такого теракта по крайней мере смешон – даже в «представительстве «ДНР» в СЦКК заявили, что якобы по бульвару Пушкина, 2, повреждена кровля газораспределительной станции, а по улице Кобозева, 70, повреждены два оконных блока лестничного марша жилого дома. А газораспределительная станция (которая по идее и должна была стать целью теракта) продолжает работу в штатном режиме.

Зато пропагандистский эффект произошел все мыслимые ожидания. Прежде всего «по горячим следам» боевиками было заявлено, что это был… налет боевых беспилотников! Которые сбросили три 40-мм осколочных боеприпаса для подствольного гранатомёта ГП-25!

Это позволило российским СМИ практически сразу выйти с сенсационными заголовками типа «Центр Донецка подвергся бомбардировке с дронов». Тут уж можно говорить только о топорной работе пропагандистов типа Батурина, которые явно вдохновлялись видео от «Украинской Добровольческой Армии», где квадрокоптер гражданского происхождения изображал из себя ударный.

Но тут надо понимать, что подобный квадрокоптер имеет крайне ограниченную дальность полета, которая явно не позволяет ему долететь с окраин Донецка до центра, сбросить условную гранату и вернуться к оператору.

А если бы действительно армия решила использовать ударные беспилотники, которые уже реально есть на вооружении и реально могут поразить любую цель на оккупированных территориях. И да – для таких «экспериментов» вряд ли был бы выбран густонаселенный Донецк – вполне хватает, например, степей без населенных пунктов под Мариуполем. Да и эффективность была бы в разы выше.

Кстати, по всей видимости, очень скоро именно приморское направление станет горячим. С утра оттуда идут весьма настораживающие сообщения о массированных обстрелах со стороны боевиков наших позиций в районе Широкино. Причем, судя по всему, используется весь спектр вооружений, запрещенных Минском, от 120-мм минометов до 122-мм гаубиц.

В какой-то момент поняв, что сморозили глупость о беспилотниках, пропагандисты сменили тон и уже вовсю говорят о «диверсантах» и «теракте». В ленте новостей «ДНР» после 13:00 уже говорят прямо – «Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка».

Таким образом, можно говорить о том, что все попытки раскачать ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе со стороны оккупационных властей активно продолжаются и стоит ждать в ближайшие дни очередных провокаций, который, дай бог, будут осуществлены на таком же уровне и обойдутся без человеческих жертв.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»