В ЕС согласовали пакет санкций против России за агрессию на Азовском море

После паузы ЕС вводит новый пакет санкций против России за захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Совет министров иностранных дел Европейского Союза одобрил «азовский» пакет санкций против России за атаку на корабли и захват украинских моряков в районе Керченского пролива. Замглавы администрации президента Константин Елисеев сообщил об этом н брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

«Как раз наше участие в Мюнхенской конференции по безопасности совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый «азовский» пакет», – сообщил Елисеев на брифинге в Киеве.

Ранее глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые «азовские» санкции в отношении РФ , технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на заседании глав МИД ЕС 18 февраля будет принято решение о введении персональных санкций против РФ за агрессию в районе Керченского пролива. Накануне в ЕС согласовали санкции против восьмерых россиян из-за инцидента с украинскими моряками – это могут быть военные, причастные к акту агрессии, или судьи, избиравшие меру пресечения украинцам.

«Интерфакс-Украина»