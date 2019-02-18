Кремль может использовать борьбу с коррупцией, – Портников

В Черногории проходят многотысячные протесты с требованием отставки президента страны Мило Джукановича.

Поводом стали обвинения, которые выдвинуты в адрес черногорского руководства бизнесменом Душко Кнежевичем, который бежал из страны после обвинений в коррупции. В общем, типичная постсоветская или постюгославская история – все на своих местах. Мы и в Украине такое проходили, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Впрочем, вне зависимости от того, насколько обоснованные обвинения Кнежевича, у меня нет никаких сомнений в том, что Мило Джуканович, мягко говоря – непростой человек. За 28 лет пребывания на высших постах в Черногории он соорудил настоящую вертикаль власти, которую можно назвать коррупционной без особых преувеличений. Но есть важный вопрос – кто придет к власти, если Джукановича удастся отправить в отставку и на выборах президента и парламента победят оппозиционеры?

Ответить на этот вопрос сегодня не очень сложно. Победителями станут поклонники Владимира Путина, противники членства Черногории в НАТО и ЕС. Эти люди вряд ли демонтируют коррупционную вертикаль, они ее возглавят. Зато влияние Кремля в Черногории, которое усилиями Джукановича было подорвано в последние годы, будет восстановлено.

Ничего нового в такой тактике нет. Сам Джуканович стал в 1991 году премьер-министром Черногории после массовых протестов против тогдашнего руководства республики. Люди требовали перемен, а полиция их пыталась разгонять. «Нас не будут больше бить!» – возбужденно восклицали черногорцы. И добились отставки всего своего руководства!

В результате к власти пришли сторонники сербского лидера Слободана Милошевича. Отстраненные руководители Черногории его шовинистических лозунгов не поддерживали. Но Милошевич добился не только лояльности новых лидеров, своих ставленников. Благодаря протестам он еще и получил большинство в коллективном руководстве Югославии.

А именно это руководство отдавало приказы югославской армии. Дорога к бомбардировкам хорватских городов, этническим чисткам, трагедии миллионов людей была открыта!

И все благодаря протестам против коррупции? Какая ерунда! Нет, не ерунда. Лояльность Черногории оказалась решающим фактором для фактической смены власти в самой Югославии, предопределила ее силовой распад и одновременно открыла Мило Джукановичу дорогу к власти.

А сегодня, когда уже сам Джуканович не хочет работать на Москву и Белград, от него пытаются избавиться старыми проверенными методами. Да и что тут удивительного? Разве не под антикоррупционными лозунгами победил в 1994 году в Беларуси Александр Лукашенко? Его избиратели тогда считали рядового депутата парламента «новым лицом» и борцом со старой системой.

Разве в 2000 году большинство россиян не было в восторге от того, что кандидат на пост президента Владимир Путин обещал «равноудаленность олигархов» от власти. Еще одно новое лицо, между прочим!

Означает ли это, что с коррупцией не нужно бороться, пусть себе воруют? Конечно, не означает. Борьба с коррупцией – одна из главных функций любого нормального государства, естественный запрос любого цивилизованного общества. Однако то, что результатами этой борьбы могут воспользоваться коррумпированные кланы или даже откровенные враги той или иной страны – тоже неоспоримый факт.

Поэтому так важно научиться отделять настоящую борьбу с коррупцией от коррупционных технологий Кремля.

Виталий Портников, «Espreso.TV»