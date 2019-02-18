Российские спецслужбы организуют нападения на храмы Московского патриархата

В самом украинском представительстве РПЦ жалуются на нападения на храмы и избиения священнослужителей из-за процессов перехода в юрисдикцию Православной церкви Украины.

Спецслужбы России совершают нападения на храмы и запугивают священников УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов. Председатель СБУ Василий Грицак заявил об этом на координационном совещании правоохранительных органов.

«Будет ли вмешательство в выборы? Я убежден, что будет. Попытки вмешательства в первую очередь будут фиксироваться со стороны Российской Федерации», – сказал он.

Грицак добавил, что СБУ уже фиксирует, как «разыгрывается уже религиозная карта Украины».

«После того, как Россия проиграла битву за томос, и в Украине создана православная церковь, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на религиозной почве наши «друзья» за поребриком прибегают к совершению противоправных проявлений относительно культовых сооружений УПЦ МП», – рассказал Грицак.

Он также отметил, что спецслужбы России запугивают священников.

«Перед совершением каких-либо акций экстремистского или противоправного характера относительно культовых сооружений ставится задача запугивать представителей УПЦ МП, чтобы их реакция, так сказать, выглядела более естественной», – рассказал Грицак.

Председатель СБУ добавил, что нападения на храмы зафиксировали на востоке страны.

«Нападения на культовые сооружения Московского патриархата были организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть подтвержденные данные, что планы по дестабилизации или по разыгрыванию религиозного фактора в Украине по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовывались с ФСБ России по Ростовской области», – сказал Грицак.

Подробную информацию об этом он пообещал предоставить на брифинге после обеда.

В тоже время, епископ Барышевский Украинской православной церкви Московского патриархата Виктор (Коцаба) обратился к официальным представителям Организации Объединенных Наций, Европейского союза и ОБСЕ за якобы факты массовых нарушений прав человека в Украине и «реальную угрозу» эскалации религиозных конфликтов, сообщает пресс-служба УПЦ МП.

«Наша Церковь является крупнейшей конфессией Украины, которая насчитывает более 12 тысяч общин. Эти храмы и монастыри посещают миллионы граждан Украины, которые любят свою страну и свой народ, неустанно молятся о прекращении войны и установления мира на своей Родине», – говорится в заявлении епископа .

По его словам, православных верующих якобы бьют, а священнослужителей УПЦ МП заставляют переходить в новую украинскую церковь.

Отмечается, что к своему заявлению представитель Московского патриархата добавил «шокирующие кадры избиения верующих и захвата храмов».

Также епископ пожаловался, что согласно украинскому законодательству УПЦ МП должна переименоваться, что якобы является вмешательством во внутренние дела церкви.

«Мы никогда не отрицали нашу духовную связь с Русской Православной Церковью, от которой Украинская Православная Церковь получила независимость во всех административно-управленческих и финансово-хозяйственных вопросах в соответствии с томосом о независимости и самостоятельности, дарованного нашей Церкви еще в 1990 году», – сказал Виктор, добавив, что уже 29 лет административный центр управления УПЦ МП находится в Киеве.

Епископ назвал необоснованными обвинения в «связях с Москвой», «сепаратизме» и «пропаганде русского мира».

Представитель УПЦ МП попросил официальных представителей ООН, ЕС и ОБСЕ повлиять на события в Украине и призвал международных журналистов, правозащитников и чиновников приехать в Украину и «увидеть собственными глазами все, что происходит».

Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви (Московского патриархата).

СБУ