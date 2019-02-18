В Европе окончательно отказались от использования российского самолета «Sukhoi Superjet 100»

В ирландской авиакомпании акцентируют внимание на изменении бизнес-модели, поэтому заключенные ранее договоренности «сейчас выглядят совсем иначе».

Единственный европейский авиаперевозчик, который использовал российские самолеты «Sukhoi Superjet 100», отказался от их эксплуатации, сообщает издание «Ведомости».

По данным издания, упоминание о российских самолетах исчезло с сайта ирландской авиакомпании «CityJet».

Ранее о возможном отказе «CityJet» от российских самолетов сообщал глава компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов. По его словам, в ирландской компании изменилась бизнес-модель, поэтому заключенные ранее договоренности «сейчас выглядят совсем иначе».

«CityJet» – единственная европейская компания, которая эксплуатировала российские «Sukhoi Superjet 100». По контракту планировалось поставить в Ирландию 15 самолетов, однако в парке авиакомпании значилось только семь бортов.

Пять из семи имеющихся в «CityJet» российских самолетов «SSJ100» до сих пор находятся в Ирландии, но последний раз они поднимались в воздух в начале января

Всего в 2011-2017 годах было выпущено 156 самолетов «Sukhoi Superjet». Крупнейшим покупателем является «Аэрофлот» (35 самолетов).

«Ведомости»