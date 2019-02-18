Тучи на головой Медведева. Устоит ли российский премьер в противоборстве с бизнесом?

Государство не будет из-под палки заставлять предпринимателей инвестировать. Дмитрий Медведев назвал план забрать у бизнеса сверхдоходы неверной трактовкой.

Так премьер-министр в программе «Итоги недели» на НТВ отреагировал на вопрос ведущей по поводу так называемого плана Белоусова. А на прошлой неделе он презентовал доклад, где посетовал, что население не замечает экономический рост. Премьер также поручил губернаторам создать социальный портрет бедного человека. В завершение глава правительства пожелал участникам Сочинского инвестиционного форума не забывать о любви, как главной части жизни. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что, несмотря на явные просчеты, карьере Медведева по-прежнему ничего не угрожает.

Инвестиционный форум в Сочи можно назвать личной презентацией Дмитрия Медведева. Ее цель состоит в том, чтобы улучшить позиционирование премьера и его кабинета, чтобы элиты и простые граждане получили бы ответы на многие насущные вопросы. Скорее всего, по плану премьерских помощников, вся предшествующая неделя была посвящена своеобразной разминке, разогреву аудитории перед финальной частью.

Медведев был чрезвычайно активен. Однако, к глубочайшему сожалению, все это действо, включая тезисы на самом форуме, вызывало немало вопросов. И это еще совсем мягко сказано. Его даже начали сравнивать с Виктором Черномырдиным.

Дмитрий Анатольевич начал с того, что впервые написал авторскую колонку для «РИА Новости». Он, в частности, пожелал россиянам жить дольше и получать удовольствие от жизни. Что касается России в целом, ее ждет мощная гравитация через шесть лет.

На Совете федерации глава правительства посетовал, что в стране слишком много театров. И это учитывая тот факт, что в государстве сейчас официально отмечается именно год театра. Нельзя обойти вниманием его комментарии на тему ударений в русском языке. Свекла или свекла – это он к чему? Аллегории российской жизни, так что ли?

И вот Сочи: премьер выступает с докладом на пленарной сессии форума. Он недоумевает: экономический рост на самом деле есть, но россияне его почему-то не замечают. Напоследок Дмитрий Анатольевич пожелал участникам не забывать о том, что любовь – это неотъемлемая часть нашей жизни, несмотря на то, что работы непочатый край. Кончилось все поручением губернаторам составить социальный портрет бедного человека.

К слову, бедных в России – 19 млн. И еще, создалось такое впечатление, что Дмитрию Медведеву кто-то решил передать привет. Речь о видео, где бывшие ближайшие подчиненные премьера веселятся на борту частного самолета. И этот ролик попал в СМИ буквально накануне открытия форума. И это учитывая, что Дмитрий Медведев сейчас не входит в список популярных фигур в российской вертикали.

Так что же происходит? А ничего. Медведев может позволить себе провалить любую пиар-компанию. Ну, ошиблись, хотели как лучше – напутали. Не будет Путин менять правительство, потому что не все непопулярные меры еще исчерпаны.

Да и кто захочет рисковать рейтингом в такой ситуации? Поэтому несмотря на некоторые нестыковки, Медведев чувствует себя вполне уверенно – грозит чиновникам, чтобы лично следили за национальными проектами. И сам он тоже не намерен сидеть сложа руки.

Да, собственно, он и не должен быть оратором, его задача – налаживать экономику. А то, что его иногда ругают – это тоже важно, для выхода пара. Не всем же быть популярными. Так что Медведев – всерьез и надолго. Хотя, конечно, любое правило предполагает исключение.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»