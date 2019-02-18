Украинская история успеха. Может ли Украина стать примером для России?

Нынешнее положение Украины – это история успеха. Об этом президент Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, пояснив, что все реформы, которые он провел «за время войны», оказались удачными.

Порошенко отметил, что Киев не может прекратить боевые действия. «Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет», – сказал Порошенко. Военный конфликт на Украине начался ровно пять лет назад. О его итогах – пишет обозреватель «КоммерсантЪ FM» Михаил Гуревич.

Согласно советским традициям, пятилетка, минувшая со времен Майдана, – самый правильный временной отрезок для подведения итогов новой эпохи и планирования будущего. Причем не только украинской, но и российской эпохи. Массовые выступления, приведшие к бегству Януковича, Крым и война в Донбассе повлияли на жизнь россиян немногим меньше, чем на непосредственных свидетелей и участников тех событий.

Можно, конечно, сколько угодно рассуждать о том, как коллективный Запад только спал и видел, чтоб найти причину обложить Россию санкциями и объявить страной-изгоем, но случилось-то это именно после февраля 2014-го. Ровно пять лет назад мы перессорились со многими друзьями и знакомыми. И в отличие от споров после митингов на Болотной и Сахарова, этот раскол в обществе не ограничился Москвой и крупными городами, а задел всю страну.

Майдан очень многое изменил в России, вплоть до государственных границ. Так что подводить итоги стоит не только им, но и нам. И если не касаться вопросов экономики и взаимоотношений с Западом, то итогов будет по сути два: мы все ошиблись и устали.

Ошиблись российские либералы, которые возомнили Украину некой вариацией «прекрасной России будущего». Гуревич утверждает, что это выразилось во «всех этих попытках оправдать неуклюжие и порой просто глупые решения киевских властей».

Желание увидеть «в обычных жителях постсоветского пространства каких-то сознательных граждан, а в коррумпированных политиках государственных деятелей новой формации». Но не меньше промахнулись и консерваторы, искренне полагавшие, что Незалежная развалится на несколько частей, некоторые из которых с радостью вольются в состав Российской Федерации.

Или что самопровозглашенные республики смогут создать действительно какой-то неведомый «русский мир» вместо территорий, живущих на российские деньги и управляемых людьми с крайне сомнительной репутацией. Все вместе мы оказались неправы, думая, что, рассорившись по поводу соседней страны, сможем как-то жить, не замечая друг друга.

Но выяснилось, что нельзя бесконечно враждовать с близкими людьми дома и на работе. Оказалось-то, что хоть Украина и не собирается разваливаться, но и служить примером демократии для россиян ей совершенно не хочется. А всем этим «ЛНР/ДНР» только и надо побольше наличных на пропитание и чтоб не вмешивались в их внутреннюю малину.

И поэтому мы жутко устали. Сил нет больше обсуждать Украину и слышать все эти разглагольствования про фашистов, бандеровцев и прочую сказочную нечисть. Устали разбираться в украинских политиках лучше, чем в отечественных. Уже подташнивает от интернет-мемов и картинок про Порошенко.

Грустные получаются итоги. Но остается надеяться, что по «российско-украинской традиции эта трагическая история окончательно выродиться в фарс». А там «естественным образом и в анекдот».

Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»