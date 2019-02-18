Меджлиса крымскотатарского народа требует изъять учебник «История Крыма» из школ оккупированного полуострова

Учебное пособие используемое в школьной программе нарушает украинское законодательство.

Российский школьный учебник «История Крыма» подпадает под действие Уголовного кодекса Украины и должен быть изъять из школ. Об этом сегодня заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет «Крым.Реалии».

«Учебное пособие, безусловно, подпадает под действие статьи 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии», – отметил глава Меджлиса.

Экземпляры указанного пособия будут приложены к заявлениям в адрес правоохранительных органов Украины, а также будут использованы на различных международных площадках «в качестве иллюстрации российской оккупационной политики в Крыму».

Российские СМИ подтверждают запрос, поступивший от пророссийского «совета крымских статар», об изъятии учебника из школьных и публичных библиотек из-за пропаганды ксенофобии и оправдания депортации крымских татар советскими властями.

Напомним, после оккупации Крыма в марте 2014 года Россия запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а в октябре 2018 года заявила о национализации имущества Меджлиса.

«Крым.Реалии»