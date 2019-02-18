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Новости

Facebook удалил страницы связанные с российским пропагандистским каналом «Russia Today»

«CNN»
18 февраля 2019

Facebook заблокировал несколько страниц, на которые пожаловались сами журналисты «CNN».

Соцсеть Facebook заблокировала некоторые профили и страницы, связанные с пропагандистским российским каналом «Russia Today». Об этом у себя в Twitter сообщила главный редактор Маргарита Симоньян, информацию подтвердила также редакция «CNN».

«Facebook заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров», – написала она, пообещав позже сообщить подробности.

«И задали вопрос Facebook, мол, как же так – русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не пред’явив никаких, что называется, обвинений» – добавила Симоньян позже.

«При этом правила Facebook мы не нарушали, претензий к нам ни разу не было. 19 ответов 38 ретвитов 90 отметок «Нравится», – настаивает на своей версии пропагандистка.

Страницы «Russia Today» на английском и русском языках по-прежнему доступны для пользователей. Как оказалось, речь идет о проекте «In the Now», публикующем виральный видео.

В материале «CNN» указано, что Facebook заблокировал несколько страниц, на которые пожаловались сами журналисты «CNN». Сотрудники СМИ отметили, что соцсеть создает новые правила, пытаясь очистить сайт от пропаганды.

Напомним, после скандала с утечкой персональных данных в 2018 году Facebook несколько раз сообщал об удалении страниц и аккаунтов, связанных с российской пропагандой.

«CNN»

Tags: Facebook, блокировка, Маргарита Симоньян

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