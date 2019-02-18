Гибридный референдум в ОРДЛО. Зачем Кремлю «перепись-опрос» на Донбассе

Россия готовит новую почву для своих манипуляций по вопросам связанным с оккупированной части Донбасса.

Как умеют манипулировать статистикой российские оккупанты и их коллаборанты, в очередной раз можно было убедиться на минувшей неделе в Минске, где «глава МИД «ДНР» Никанорова выставила Украине многомиллиардный «счет» по пенсиям, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Пропагандистский гибрид статистики и «общественного мнения»

На фоне продолжающейся позиционной войны на донбасском фронте Россия решила спустить ЦУ в свои оккупационные администрации в ОРДО и ОРЛО о том, что необходимо им предпринять в тылу. Речь прежде всего идет о подготовке переписи населения оккупированных районов Донбасса, которая стартовала и в Луганске, и в Донецке как раз на прошлой неделе.

По этому поводу уже прошли соответствующие накачки в «правительствах» обеих квазиреспублик. Там же и были выставлены своеобразные кремлевские дедлайны: создание «оргкомитетов» переписи и принятие необходимых для этого «законов» запланировано завершить весной, а сам процесс переписывания живущих в оккупации провести осенью, аккурат в разгар украинских парламентских выборов.

В принципе одна из главных целей данной переписи вполне очевидна – в Москве хотят понимать реальную демографическую картину в ОРДЛО и сопутствующее ей общее количество требуемого минимума всяческих российских соцвыплат, дабы легче было ловить своих донбасских гауляйтеров на «нецелевом освоении средств».

Однако параллельно перепись будет нести серьезную пропагандистскую составляющую, причем как для внутреннего, так и для внешнего пользования. Ведь в опросники для переписи включат не только запросы на стандартные анкетные данные, жителям оккупированного Донбасса будут задавать вопросы типа «Как конфликт на Донбассе повлиял на вашу жизнь?» и «Кто виноват в конфликте?».

Или вообще в лоб: «Каким вы видите будущее народной республики?», что откровенно попахивает планами оккупантов трактовать впоследствии результаты переписи в излюбленном гибридном стиле – как минимум в виде глобальной социологии, а как максимум в качестве «всенародного референдума». Понятно, что цифры такого «опроса общественного мнения» можно нарисовать любые – все мировое сообщество это уже проходило на примерах как псевдореферендума-2014, так и «выборов в «ДНР» и «ЛНР» и в 2014 г., и прошлой осенью.

Впрочем, жонглировать будущими результатами переписи населения ОРДЛО Россия точно станет на всех уровнях. Живущим в оккупации продолжат ими тыкать в лицо, мол, вы же сами хотите в «родную гавань», но нужно только подождать. А для глубоко обеспокоенного Запада цифры будут подаваться под особым «глубоко обеспокоенным» соусом.

Социальные хотелки «правительства «ДНР»

Как умеют манипулировать статистикой российские оккупанты и их коллаборанты, в очередной раз можно было убедиться на минувшей неделе в Минске, где «глава МИД «ДНР» Никанорова выставила Украине многомиллиардный «счет» по пенсиям. «Общая сумма задолженности Украины пенсионерам, проживающим на территории «республики», составляет 71,6 млрд грн, в том числе 5,4 млрд – малоподвижным, и с каждым днем сумма задолженности растет», – заявила Никанорова 13 февраля в столице Беларуси на заседании экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы.

Более того, «министр» привезла из Донецка домашнюю заготовку, явно заранее написанную тамошним «пенсионным фондом». А именно: на учете в ОРДО состоят 672,2 тыс. пенсионеров, из них около 370 тыс. якобы не получают украинскую пенсию. И вот им-то, всяким инвалидам и маломобильным гражданам, Украина, дескать, и «задолжала».

Как тут, скажите, не расплакаться? Кстати, у «главы МИД «ЛНР» Дейнего такой подробной статистики не было, он просто промямлил что-то о «порядка 50% пенсионеров, лишенных возможности получать ту пенсию», поэтому на этот раз «зачет по пропаганде» можно четко поставить «команде Пушилина», а «команде Пасечника» – жирную двойку.

Однако и в «правительстве «ДНР» его социальные хотелки иногда превращаются в натуральный сеанс саморазоблачения «министров». Как это случилось с «главой Минздрава «ДНР» Долгошапко того же 13 февраля – она решила пожаловаться на критическое состояние «республиканской» медицины и, мягко говоря, переборщила. По ее словам, нынешний дефицит медицинских кадров в ОРДО составляет более 5 тыс. врачей и 7,5 тыс. медсестер.

«Сейчас приближается очередной выпуск в медуниверситете, но это всего 158 студентов-врачей, 44 педиатра. Да и фиксированная минимальная заработная плата у начинающего врача в пределах 5 тыс. руб. У опытного врача с 30-летним стажем фиксированный уровень заработной платы максимальный – 6,7 тыс. Скажите, как можно прожить на эти деньги?» – разгорячилась Долгошапко и тем самым выдала «страшную военную тайну» тотальной нищеты в оккупации.

Ноу-хау по закрытию людей в серой зоне

Единственным вариантом хотя бы на время вырваться из нищенского гетто, в которое превратилась оккупированная Россией часть украинского Донбасса, – это пересечь линию соприкосновения на одном из КПВВ. Там, на свободных от оккупантов землях, можно забрать украинские пенсии и закупить обычные продукты и лекарства, тотально дефицитные в оккупации.

Правда, если у ОРДО таких пунктов четыре, то у ОРЛО – всего один в Станице Луганской. Длиннющие очереди и толкотня на этом КПВВ стали уже знаменитыми на весь мир, к примеру, как раз на уходящей неделе свой яркий фоторепортаж со Станицы опубликовал в Instagram лауреат Пулитцеровской премии, испанский фотожурналист Ману Брабо.

Впрочем, в последнее время ситуация заметно ухудшилась и на пунктах пропуска с оккупированными районами Донетчины – по сообщениям очевидцев, там в очереди со стороны ОРДО можно простоять и двое суток. А тут еще у боевиков появилось ноу-хау: это когда людей запускают в зону между оккупантскими и нашими блокпостами за несколько минут до закрытия украинского КПВВ.

Последний такой случай произошел вечером 14 февраля в Майорске – оккупанты со своей стороны намеренно не пропускали через свой блокпост с полсотни человек, а за 10 минут до планового окончания работы КПВВ «Майорск» одномоментно впустили их в серую зону. Чтобы те ночевали на морозе в чистом поле, а на утро все российские пропагандисты рапортовали бы об «еще одном зверстве укрофашистов».

Но благодаря личному вмешательству командующего ООС Сергея Наева эту провокацию удалось купировать – все необходимые службы были выведены в ночное время, в итоге замерзших людей эвакуировали из серой зоны.

Олег Полищук, «Деловая Столица»