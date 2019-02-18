Кризис разъедающий российское общество. Дело Друзя и Бера, как индикатор нового дна

«Первый канал» отстранил от работы главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера, а Александр Друзь отстранен от участия в «Что? Где? Когда?».

Такое решение принято после разгоревшегося скандала: знаток якобы был согласен заплатить за правильные ответы в программе Дмитрия Диброва. В свою очередь, господин Друзь не исключил, что обратится в суд в ответ на разоблачения Ильи Бера. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что вся эта история крайне отрицательно влияет на состояние российского общества.

Россию потряс очередной скандал, почти что в благородном семействе. «Что? Где? Когда?» – это программа-ветеран, которая существует с 1975 года, пережила советскую власть, лихие девяностые, стабильные нулевые и плавно вошла в эпоху патриотизма и импортозамещения. Секрет ее выживаемости прост – она вне политики, вне идеологии, не делит аудиторию на патриотов и либералов, а развивает эрудицию, интеллект. Плюс ко всему, это шоу, состязание, где можно болеть за своих и симпатизировать своему знатоку.

Главные участники мало того, что много знают, они не причастны ни к какому лагерю, ни к каким течениям, и в общепринятом понимании не то что бы святые, но, можно так сказать, от них не ждешь каких-то страшных вещей. Одно слово – интеллектуалы, их уважают хотя бы потому, что такие должны быть умными. Хотя, конечно, всем понятно, – перед нами обычные люди со своими достоинствами и недостатками.

Кроме того, если посмотреть на сегодняшний телеэфир, то Александр Друзь и другие известные знатоки по сравнению с другими персонажами из федерального ТВ предстают в очень даже выгодном свете. И вот когда узнаешь такое про Друзя, невольно расстраиваешься. И ты, Брут! Нет смысла расследовать было-не было, говорил-не говорил, брал-не брал или хотел взять. То, что случилось, намного хуже, чем может показаться на самом деле.

Мы привыкли к арестам чиновников: не удивляет, когда губернатора ловят с золотой ручкой или пистолетом, или когда правоохранители демонстрируют видео из набитой деньгами квартиры полицейского, борца с коррупцией. Вот и сенатора увели в наручниках прямо из здания парламента, подумаешь, эка невидаль.

К вопросу о телевизоре – недавно стало модным, нормальным драться прямо в эфире разных ток-шоу. Сексуальные скандалы, опять же, куда без них? А вот с Друзем неприятно.

После этой истории вера в то, что где-то еще могут оставаться порядочные люди с незапятнанной репутацией, тает на глазах. И то, что все это раскручивается в медиапространстве, тоже неслучайно. Это же тоже шоу, значит, дополнительные баллы в рейтингах – народ же любит скандалы и обожает ниспровергать авторитеты. Все одним миром мазаны.

Почему же так происходит? Кто виноват, и что делать? Почему вокруг ложь и сплошь взяточники? Где же духовные скрепы? Что сказать подрастающему поколению? На чем оно воспитывается? Нет ответа, но есть диагноз,– кризис уже разъедает общество. И здесь крымский мост не поможет или борьба с интернетом, в целом тотальные запреты. Нужно нечто принципиально другое. И вот этого нет. На духовность нет времени. Слишком много задач перед государством, а та духовность, что предлагается, не всегда помогает.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»