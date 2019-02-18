Эхо афганской войны. Российский историк о печальных итогах «интернационального долга»

Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, «советские» войска покинули территорию Афганистана.

Последним по мосту, соединяющему два государства, прошел командующий 40-й армией генерал Борис Громов. Впрочем, есть данные о том, что еще некоторое время, скорее всего до самого распада СССР, в Афганистане оставались какие-то спецчасти советских войск, охранявшие Наджибуллу и осуществлявшие карательные операции. Об этом, в частности, вспоминал в 2014 г. генерал армии Махмуд Ахметович Гареев, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

Каковы же были результаты войны в Афганистане? Понадеявшись на «авось», высшее политическое руководство обрекло страну на абсолютно бесперспективную военную авантюру.

С точки зрения экономической афганская война была безумием. СССР, экономика которого к началу 1980-х годов входила в кризис, потратил на войну в Афганистане колоссальные средства. К концу 80-х годов премьер-министр Николай Рыжков сформировал комиссию из экономистов, которая должна была произвести полный учет советских расходов на афганскую войну.

Окончательные результаты так и не были подведены – Рыжков ушел в отставку. Но известно, что в период с 1978 по 1990 год расходы Советского Союза только на подготовку национальных профессиональных кадров для народного хозяйства Афганистана, на помощь в приобретении и использовании технологий, на льготное кредитование и отсрочки по платежам для правительства Афганистана, а также в качестве безвозмездной помощи составили 8 миллиардов 48,6 миллионов инвалютных рублей.

Совершенно очевидно, что, учитывая стоимость современной военной техники, погибшей в боях, расходы на вооружение, ремонт и амортизацию, а также коррумпированность советского военного и партийного чиновничества, приведенную цифру можно увеличить минимум на порядок, а то и на два. Более того, даже после вывода войск, СССР продолжал помогать оружием кабульскому режиму.

В 1989 году была поставлена военная техника на сумму 2,6 млрд. рублей, а в 1990 – не менее чем на 1,4 млрд. В условиях экономического кризиса подобные расходы разрушали народное хозяйство России.

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫТридцать лет назад, на Сретение Господне, 15 февраля 1989 года "советские" войска покинули… Опубліковано Andrey Zubov Пʼятниця, 15 лютого 2019 р.

Структура потерь убитыми советских войск по категориям военнослужащих выглядит следующим образом. Офицеры 1979, прапорщики 691, сержанты 3166, рядовые 7879, рабочие и служащие воинских частей 118, военные советники 180, представители других министерств и ведомств 584. Итого 14597.

Ранено было 53, 7 тысячи человек, из которых инвалидами стали 6669, в том числе 1-й группы – 1479 человек. 172 офицера вынуждены были прекратить службу в вооруженных силах из-за ранений. Инфекционным гепатитом было поражено 115308 человек, а брюшным тифом – 31080 солдат и офицеров.

Мне неизвестно, сколько афганцев погибло и было искалечено в этой войне. Воинов и гражданских лиц. Для них эта война стала борьбой за отечество, за веру, за собственное достоинство. В народе, численность которого не превышала тогда и 20 млн. человек, три миллиона из которых стали беженцами в соседних странах – Иране и Пакистане, численность потерь, боюсь, превышает миллион человек. И от чьих бы рук не погибли эти люди – от рук солдат Камаля и Наджибуллы или от рук русских солдат — их кровь на нас. Она еще не смыта.

Еще одним штрихом афганской войны стал факт практически полного отсутствия в рядах 40-й армии (так официально именовался экспедиционный корпус в Афганистане) детей партийных функционеров даже районного масштаба. Генерал Борис Громов пишет о двух известных ему случаях службы в Афганистане сына секретаря Астраханского обкома партии и еще одного сына партийного чиновника, но это исключения, подтверждающие правило. Призывая народ к исполнению «интернационального долга», правители СССР не распространяли его на своих домочадцев.

Афганская война для Советского Союза в военном отношении кончилась ничем. Советские войска не могли в Афганистане одержать победы по определению, равно, как и потерпеть поражение. Победа над народом, который практически весь взялся за оружие, невозможна, более того, перед 40-й армией подобных задач никто не ставил, а нищий и разоренный народ Афганистана не мог одолеть сверхдержаву, обладающую полным господством в воздухе и ракетно–ядерным оружием, что для современной войны является определяющими факторами победы.

Гражданская война в Афганистане началась до ввода «советских» войск и не кончилась до сего дня. Режим Наджибуллы, подпитываемый советским оружием, продержался более трех лет после вывода советских войск из Афганистана и пал в апреле 1992 года, через 4 месяца после прекращения помощи в связи с распадом СССР. В Афганистане выросло уже два поколения людей, не знающих мирной жизни, что привело к радикализации исламского терроризма, появлению движения Талибан, повесившего Наджибуллу в сентябре 1996 года, а главное привело эту страну к полномасштабной национальной катастрофе.

Съезд народных депутатов СССР признал в 1989 г. необъявленную войну в Афганистане «грубой политической ошибкой прежнего руководства СССР».

Увы, нынешний опереточный парламент России снял эти обвинения с «прежнего руководства СССР», видимо, чтобы бремя возможности подобного же осуждения за Сирию и Украину не висело над «нынешним руководством России». Бесполезно.

Андрей Зубов, Facebook