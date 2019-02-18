В Литве считают, что Евросоюз должен лучше бороться с российской пропагандой

В Евросоюзе не воспринимают серьезность угрозы от проводимой Россией информационной войны.

Евросоюз недостаточно серьезно воспринимает информационное влияние России и должен прилагать больше усилий для борьбы с пророссийской пропагандой. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью немецкой газете «Neue Osnabrücker Zeitung», пишет «Deutsche Welle».

По мнению министра, Запад «по-прежнему недооценивает информационное влияние России».

«Было бы наивно полагать, что лишь восточноевропейские государства находятся под прямым или косвенным воздействием Москвы. Ложь является «сильным оружием», если использовать ее правильно и в широких масштабах», — сказал министр.

Линкявичюс высказался в поддержку жесткой санкционной политики в отношении России. По словам министра, отсутствие ясной позиции по России «провоцирует поведение, приводящее к новым осложнениям».

Напомним, в декабре 2018 года правоохранительные органы Литвы заявили о раскрытии сети лиц, «деятельность которых представляет угрозу безопасности страны». Позднее досудебное расследование обнаружило факты шпионажа в пользу России.

«Deutsche Welle»