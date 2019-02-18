В ОБСЕ выразили сожаление в связи с недопуском российских наблюдателей на украинские выборы

В ОБСЕ считают, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ не соответствует украинским обязательствам в рамках организации.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь выразили глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Я по-прежнему убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и потому не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа», — заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сейчас председательствует в ОБСЕ.

Он добавил, что в организации рассчитывают на «конструктивное сотрудничество Украины с ОБСЕ».

Лайчак сообщил, что в конце недели он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой планирует обсудить ситуацию в Украине и вокруг нее.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в украинских выборах.

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