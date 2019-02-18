Украина и США проведут летом военные учения «Sea Breeze-2019» на Черном море

Учения будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

Летом 2019 года в Черном море начнутся украинские-американские военные учения «Sea Breeze-2019», говорится в сообщении на сайте ГПСУ.

В этом году «Sea Breeze-2019» будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой.

В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других упражнений, суть задач которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим «свободной игры» (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Определенной новацией нынешних учений станет отработка речного элемента. По легенде враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы — реки Дунай.

Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны.

Планом учений предусмотрено наращивание натренированности персонала специальных подразделений, в том числе и с их высадкой на захваченные объекты с воздуха. А в специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители отряда «ДОЗОР», которые имеют соответствующую специализацию.

Кроме того, персонал Морской охраны пройдет обучение на курсах смотровых групп, где будет возможность обменяться опытом с греческими коллегами. На курсах по борьбе за живучесть надводного корабля от турецких партнеров будет представлено современное оборудование и средства его эффективного применения.

Учения «Sea Breeze-2019» пройдут в начале июля 2019 года.

ГПСУ