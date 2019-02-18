Атакующий кулак России. Зачем Кремль развернула в Ростовской области «экспериментальную дивизию»

Вся прошедшая неделя прошла под знаком резкого ужесточения войны артиллерии и ПТУРов на Донбассе.

Кроме уже ставшего привычным для ВСУ применения противотанковых ракет по движущимся целям добавился и вариант расстрела оборонительных сооружений типа ДОТов или ДЗОТов. И этот факт весьма радует – наконец то на пятый год войны наши военные получили не только достаточное количество весьма не дешевых управляемых ракет (так, цена одного «Корсара» может достигать $20 тысяч), но и «отмашку» на их применение, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Скрепя зубами, но СМИ приближенные к оккупационной администрации части Донецкой области были вынуждены признать потерю сразу 7 «военнослужащих Народной милиции». Вполне очевидно, что эти данные, во-первых, не отражают реальную картину потерь за последнюю неделю, а во-вторых, занижены минимум в три раза. Потому как за последние пару недель зафиксированы и прямые попадания в блиндаж, и стрельба по группе боевиков на открытом пространстве и много еще чего.

И да – кроме ракет армейцы используют еще много чего – причем все в рамках Минских соглашений. Так, буквально на днях с подачи одного из пресс-офицеров был зафиксирован обстрел зажигательными снарядами вражеского опорного пункта на Ясиноватской развилке.

И вот буквально в воскресенье появилось видео с результатами прямых попаданий. Понятно, что если бы его комментировал какой-нить условный «Басурин», то мы бы узнали, что это «украинские солдаты сами сожгли свой блиндаж» или другие влажные истории. А так – все очевидно, особенно если привязать видео к местности.

В воскресенье боевики наконец-то предоставили видео с живым бойцом 128 горно-штурмовой бригады прапорщиком Мирончуком. Российским куратором понадобилась неделя, чтобы провести психологические мероприятия по слому психики бойца.

А то, что это было необходимо свидетельствует тот факт, что боец служит в армии с 1994 г. (то есть ему минимум 42 года), воюет с 2014 г., прошел ад боев под Дебальцево зимой 2015 г. Вполне очевидно психологическое давление и в самой видеозаписи – пленный боец явно читает с бумажки, а «политический» блок и некомпетентность тех, кто его писал, вообще зашкаливает.

Пока вызывают сомнения только официальная версия его попадания в плен. Очень сложно предположить, что контуженный боец с передового опорного пункта ночью смог преодолеть нейтральную полосу, нашпигованную с обеих сторон минами. Есть большая доля вероятности, что он просто попал в плен во время неудачной попытки налета на вражеский опорный пункт, но признавать пока не очень удобно по политическим причинам. Но в принципе это и не важно – важно то, что наш боец жив, будет включен в список обмена и может оказаться дома.

Другим весьма знаковым моментом стал очередной случай использования управляемых артиллерийских снарядов на Донбассе. На это раз это был 152-мм типа «Краснополь», которым со стороны оккупированного Углегорска был обстрелян поселок Новолуганское в Бахмутском районе. В результате сгорел жилой дом 70-летнего пенсионера-переселенца из Донецка.

Непонятно куда целились российские артиллеристы (а местным «воякам» такое оружие априори не дают в руки) таким дорогостоящим боеприпасом на данный момент непонятно. Позиций ВСУ около дома нет в принципе, так топорно навестись даже россиянам надо постараться. По всей видимости, виновата погода, которая ныне установилась на Донбассе. Туман и 100% влажность воздуха не очень хорошо воздействуют на относительно древние еще из советских арсеналов снаряды и их аппаратуру наведения – а наводить их можно только с земли специальной аппаратурой.

Вообще практически все источники говорят о том, что количество кадровых российских военных и новейшего вооружения на временно оккупированных территориях Донбасса увеличилось многократно. Причем это настолько очевидно, что даже попадает в сводки ОБСЕ.

Так, 10 февраля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил комплекс радиоразведки «ТОРН» на шасси грузовика КАМАЗ, который стоял возле жилого дома в Новогригорьевке под Дебальцево. Причем этот комплекс радиоэлектронной борьбы настолько секретный, что вводился на Донбасс буквально считанное количество раз – и последний раз в 2015 г. фиксировался на базе боевиков «Спарта» в оккупированном Донецке.

Не очень позитивные моменты происходят и на наших границах. Так, в Ростовской области продолжается процесс скрытой мобилизации. Разворачивается 150-я «экспериментальная мотострелковая» дивизия. Казалось бы вполне естественный процесс и он не должен вызывать особого беспокойства у Украины – одной дивизии уж явно недостаточно не то, чтобы пробить «коридор на Крым», но даже помочь оккупационным силам на Донбассе.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что под маркой «экспериментальной» отрабатывается система разворачивания двух, а то и трех новых дивизий (фактически целый армейский корпус) методом почкования. То есть создается структура, которая позволит россиянам в «День Х» иметь довольно сильный кулак на крайне уязвимом для нас направлении.

То есть образно говоря берется один танковый полк из состава 150-й дивизии, к нему «пристегивается» пара мотострелковых полков из центральных округов и вперед. И кстати, такие выверты постоянно отрабатываются на многочисленных учениях последние года два.

Не очень спокойно и в соседней еще пока братской Беларуси. С 17 по 19 февраля местное Министерство обороны объявило о массовом движении колонн военной техники сразу в четырех областях – Витебской, Минской, Брестской и Могилевской. И хотя напрямую это никак не связывается с ситуацией в Украине, однако это не может не тревожить.

Опять-таки вынуждены в очередной раз констатировать, что ближайшие недели могут оказаться весьма богатыми на события на линии соприкосновения – надеемся, что более удачными для нас, чем для противника.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»