123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

Дипломаты под прикрытием. О кадровом составе сотрудников российских посольств за рубежом

Сергей Канев, Facebook
18 февраля 2019

При изучении кадрового состава сотрудников российских посольств за рубежом встает вопрос: «А есть ли среди них дипломаты?». Впрочем, нетрудно убедится, что роль дипломатов в этих структурах сведена к минимуму.

Пока вы спали, я тут изучал, как устроены российские посольства за рубежом. Братцы, – пишет на своей странице в Facebook бежавший из России журналист Сергей Канев, – это какие-то шпионские гадюшники!

Судите сами, почти в каждом посольстве под крышей советников, секретарей, торговых представителей и консулов сидят сотрудники СВР, ГРУ, ФСБ. И это не считая трех-четырех военных атташе и залегендированных сотрудников Россотрудничества. Плюс, офицеры по безопасности посольств, которые прикомандированы к Валютно-Финансовому департаменту МИД РФ.

Ко всему прочему, работники посольств обязаны добровольно идти на контакт с резидентами СВР и ГРУ, иначе – уедешь обратно в Россию. Выходит, что сами послы занимаются отправкой и приемом диппочты и ничего не решают.

Мария Захарова с мужем.

А, ведь, еще есть представители в погонах в Аэрофлоте, Ростехе и Рособоронэкспорте. Это только Маша Захарова вешает лапшу на уши о миролюбивой политике Кремля, хотя ее давно называют агентом китайского влияния, а ее муж – кадровый офицер СВР.

Кстати, госпожа Захарова, ничего не слышно, как продвигается расследование «самоубийства» главного советника Латиноамериканского департамента МИДа Петра Польшикова (на фото)?

Петр Польшиков.

Он «застрелился» через неделю после громкого скандала с кокаином, обнаруженным в посольстве Аргентины. А?

Пока вы спали, я тут изучал, как устроены российские посольства за рубежом. Братцы, это какие-то шпионские гадюшники!…

Опубліковано сергеєм каневим Неділя, 17 лютого 2019 р.

Впрочем понятно, что эти вопросы риторические и ответов на них из путинской России ждать не приходится…

Сергей Канев, Facebook

Tags: ГРУ, Мария Захарова, мид рф, посольства, Россия, СВР, фсб

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены