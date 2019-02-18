Дипломаты под прикрытием. О кадровом составе сотрудников российских посольств за рубежом

При изучении кадрового состава сотрудников российских посольств за рубежом встает вопрос: «А есть ли среди них дипломаты?». Впрочем, нетрудно убедится, что роль дипломатов в этих структурах сведена к минимуму.

Пока вы спали, я тут изучал, как устроены российские посольства за рубежом. Братцы, – пишет на своей странице в Facebook бежавший из России журналист Сергей Канев, – это какие-то шпионские гадюшники!

Судите сами, почти в каждом посольстве под крышей советников, секретарей, торговых представителей и консулов сидят сотрудники СВР, ГРУ, ФСБ. И это не считая трех-четырех военных атташе и залегендированных сотрудников Россотрудничества. Плюс, офицеры по безопасности посольств, которые прикомандированы к Валютно-Финансовому департаменту МИД РФ.

Ко всему прочему, работники посольств обязаны добровольно идти на контакт с резидентами СВР и ГРУ, иначе – уедешь обратно в Россию. Выходит, что сами послы занимаются отправкой и приемом диппочты и ничего не решают.

А, ведь, еще есть представители в погонах в Аэрофлоте, Ростехе и Рособоронэкспорте. Это только Маша Захарова вешает лапшу на уши о миролюбивой политике Кремля, хотя ее давно называют агентом китайского влияния, а ее муж – кадровый офицер СВР.

Кстати, госпожа Захарова, ничего не слышно, как продвигается расследование «самоубийства» главного советника Латиноамериканского департамента МИДа Петра Польшикова (на фото)?

Он «застрелился» через неделю после громкого скандала с кокаином, обнаруженным в посольстве Аргентины. А?

Пока вы спали, я тут изучал, как устроены российские посольства за рубежом. Братцы, это какие-то шпионские гадюшники!… Опубліковано сергеєм каневим Неділя, 17 лютого 2019 р.

Впрочем понятно, что эти вопросы риторические и ответов на них из путинской России ждать не приходится…

Сергей Канев, Facebook