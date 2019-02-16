Сурков и Бородай грозят Украине «большой войной» и полным уничтожением

В преддверии президентских выборов в Украине, в России активизировались антиукраинсие силы. В московском «Президент-Отеле» состоялся совет «донбасских командиров-добровольцев».

В Москве 15 февраля «кураторы» террористических «Л/ДНР» Владислав Сурков и Александр Бородай угрожали Украине «большой войной» и обещали прислать на Донбасс тысячи наемников. Российский пропагандист Александр Коц рассказал в Telegram «Kotsnews» об угрозах кремлевских «кураторов».

Выборы президента Украины все ближе, и Кремль приступил к угрозам. В Москве 15 февраля в «Президент-Отеле» состоялся совет «донбасских командиров-добровольцев», который среди прочих посетили экс-лидер «ДНР» Бородай, а также советник президента РФ Сурков. Они яростно грозились украинцам кровопролитием. Особенно старался в этом Бородай.

«В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки», – выдал бывший лидер террористической «ДНР».

Он также заявил, что на Донбассе России «рано или поздно придется доводить начатое дело до конца». Ставленник Москвы признал, что речь идет о «большой войне».

Бородай заявил о намерении активизировать вербовку среди россиян нового «пушечного мяса» для войны на Донбассе.

«Наша задача – поддерживать мобилизационный ресурс», – сказал он, предупредив, что установления мира на Донбассе Россия не допустит.

«Уверен, что все равно придется до конца решать вопрос военным путем», – заявил кремлевский ставленник.

Проведение такого мероприятия в Москве – это сигнал, уверяют в РФ. Кремль по своему обыкновению угрожает Украине в преддверии выборов. Кроме того, это еще и попытка утратившего позиции Суркова вернуться в публичную политику.

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