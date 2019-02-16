ОБСЕ зарегистрировала в оккупированной Россией части Луганской области десятки танков

Техника сосредоточена вблизи линии разделения в нарушение условий Минских соглашений об отводе тяжелого вооружения.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 33 танка в Луганской области. Об этом 16 февраля сообщает штаб ООС со ссылкой на отчет миссии.

«13 февраля за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку от Тернового (на юго-восток от Луганска) БПЛА наблюдателей зафиксировал 33 танка (двадцать четыре Т-72 и девять Т-64)», – говорится в сообщении.

Мониторинг СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные коварные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться Минских договоренностей относительно отвода вооружения по всей линии разграничения сторон и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта», – говорится в сообщении.

Ранее, в конце января, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещения шести самоходных гаубиц недалеко от поселка Мирное Луганской области. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

«По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 26.01.2019 года, 25 января наблюдатели Миссии в неподконтрольных власти Украины юго-западных районах Луганской области зафиксировали размещения шести самоходных гаубиц (2С1« Гвоздика », 122 мм) недалеко от поселка Мирное», – говорится в сообщении.

В СЦКК отмечают, что РФ продолжает размещать тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

По данным миссии ОБСЕ, за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольному властям Украины районе Луганской области до сих пор не хватает семи буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм).

«Подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенное невыполнение взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и о стремлении к дальнейшему обострению конфликта», – добавили в СЦКК.

Такими действиями российско-оккупационные войска, в том числе, подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах, отметили в сообщении.

В тоже время, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация на Донбассе далека от урегулирования.

«Мы пока далеки от урегулирования. Мы обязательно должны укрепить наши усилия», – сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает «Интерфакс-Украина».

Меркель добавила, что ФРГ поддерживает санкции в отношении России и Минские соглашения.

«В ответ на события в Украине в 2014 году в Уэльсе мы заявили, что не только борьба с терроризмом, но и коллективная оборона в рамках НАТО для нас в приоритете», – напомнила она.

При этом канцлер указала, что НАТО сможет достичь своих целей, если будет оперировать концепцией сетевой безопасности, добавив, что «чисто военные подходы не работают при решении многих конфликтов».

Пресс-служба штаба ООС