Будущее России: жесточайший экономический кризис и приход крайне левой хунты к власти

В России нет государства, а есть «клубок» бандитских кланов, которые пока сохраняют между собой паритет. Но в условиях экономического кризиса следует ожидать прихода к власти крайне левой хунты.

13 февраля американские сенаторы представили законопроект по принятию очередного пакета антироссийских санкций, которые будут разделены на два блока. Первый блок – за вмешательство в выборы на территории других государств, второй – за инцидент с украинскими судами в Керченском проливе. Свое мнение о том, что ждет экономику страны после ужесточения санкционного режима, высказал в интервью «Русскому Монитору» известный бизнесмен и экономист Дмитрий Потапенко беседуя с Татьяной Алексеевой.

Подчеркнем, что санкции довольно жесткие, там предусмотрен целый список ограничений на банковский сектор, и на суверенный дог страны, и на отдельно взятых бизнесменов. На фоне одной только новости об очередных санкциях, которые должны быть введены в апреле, произошло заметное падение российских индексов.

«Сегодня лучше, чем будет завтра»

– Дмитрий, чем чревато для России введение нового пакета санкций, анонсированных 13 февраля? На фоне одних только новостей о них обрушились российские индексы. Что дальше?

– Говорить о рынке акций в России бессмысленно, достаточно просто посмотреть его объем на фоне мировых рынков. Это бумаги, которые спекулятивны. И то, что спекулянты отрабатывают эту новость – это нормально. На фоне шумихи отрабатывать «акции» – абсолютно нормальное явление.

Я намерено взял бы слово «акции» в кавычки, потому что российский фондовый рынок – понятие условное, достаточно просто посмотреть на его объем. Говорить о том, что будет дальше…

Основной вопрос – будет ли принято решение по суверенному долгу, будет ли пресечена возможность нашему не столько государству, сколько нашим госкорпорациям, которые, по сути дела, и составляют наше государство, занимать на внешних рынках. Если не дадут занимать средства на внешних рынках, то будет больший провал, если же занимать дадут, то чуть-чуть отыграют, но в целом ничего хорошего все равно не будет.

Разговор о том, что у наших властей есть какой-то ответ на то, что ошибочно называется санкциями, конечно, такого ответа нет.

– Объясните, пожалуйста, что значит наложение санкций на суверенный долг России, для простых обывателей?

– Для простого обывателя все это достаточно просто. Разговор о том, что у нас нет внешнего долга – это, с одной стороны, абсолютная правда, а с другой – абсолютная ложь. Что сделали власти после 1998-го года? Они перестали занимать то, что называется «печатью государства», и создали кучу так называемых государственных корпораций.

Хрен редьки не слаще. Государственные корпорации сейчас должны 2,3 готового ВВП страны. Что делают «буржуины»? Они говорят: «Вы можете вести любую политику, занимать любую позицию, любую территорию «прижимать» и «отжимать», но у нас тоже есть «бузящие» территории, и нам прецеденты, когда «бузящие» территории переходят из одной юрисдикции в другую, не нужны». К примеру, та же Каталония, Уэльс и все остальное.

Мир перестал заниматься империалистическими войнами, когда захватывали – гибридно или негибридно – другие территории. Задача любой системы управления – устояться в границах. То есть неизменность границ важна для всех, и создавать прецеденты, пусть даже на другом конце света, когда права на территорию могут быть изменены, никому не нужно.

«И так как мы, путинская Россия, этого не принимаем, считая, что вот тут кусок где-то «привалился», мы можем туда влезть, сюда влезть, называя подобные действия «независимой политикой», то нам говорят: «Хорошо, зачем же тогда вы обращаетесь к нам за «бабками»? Вы как-то определитесь».

Это все равно, что ребенок говорит: «Мама, я поеду в Гренландию, но ты мне дашь денег на билет». «Сынок, если ты хочешь ехать в Гренландию спасать белых медведей, ты имеешь на это законное право, но сначала на билет себе заработай. Не то, что тебя кто-то ограничивает, но ты веди себя полноценно независимым, а не независимым за мой счет».

Вот и все, это и есть работа с суверенным долгом. Все равно наши корпорации, наше государство будет занимать, но занимать ему будет негде. Ему никто давать в долг не будет либо будет давать так, как это было в 90-е – нефть или золотовалютный запас в обмен на продовольствие.

То есть с нами будут работать юрисдикции стран третьего мира, которые будут готовы с огромным дисконтом, что крайне важно, давать нам деньги на наши псевдо-национальные проекты.

«Нет Кремля, а есть «клубок целующихся змей»

– Как Вы думаете, возможно ли изменение политики Кремля под давлением столь жестких санкций?

– Нет, исключено! Это потеря лица, потеря власти. Вот вы говорите – «Кремль», «государство». Нет никакого Кремля и нет никакого государства, есть группировки, которые между собой грызутся, группировки, которые давно поделили страну на зоны влияния. Где-то они пересекаются, эти группировки, где-то – разделяются, но в целом их интересы локальны – это удержание власти любой ценой, потому что это их «кормушка».

Как только вы уйдете от терминологии «Кремль», «государство» и будете рассматривать «клубок целующихся змей», все встанет на свои места. Основная проблема этого «клубка целующихся змей» – договориться между собой, а не посмотреть, что они представляют на внешнеполитическом уровне.

Для них эти секторальные санкции постольку – поскольку. Санкции они почувствуют только в том случае, если в их группировках невозможно будет дальше занимать. Это приблизит развязку, но не изменит их позицию.

«В России следует ожидать приход к власти левой хунты»

– Вы говорите, приблизит развязку. Какую развязку Вы имеете в виду?

– Представьте, что дерутся 5-6 бандформирований. У этих бандформирований есть какие-то «бабы Клавы», которые подвозят еду, потому что периодически какие-то бандиты выходят из этой битвы, им нужно перекусить, следовательно, в битве бандитов становится меньше.

Кто больше завязан на вот эту внешнюю «жратву», тот начнет погибать, соответственно, какие-то 2-3 банды выиграют у других 2-х или 3-х банд. А потом эти банды-победители должны объединиться.

Я уже говорил, что развитие так называемого системоуправления будет идти, скорее всего, по приходу крайне левой военной хунты. Она будет пытаться управлять страной под какими-то псевдопатриотическими лозунгами, следовательно, «веселуха» лет на семь нам обеспечена. Но так как управлять экономикой страны невозможно никакими лозунгами (есть пример той же Венесуэлы), то только лет через 7 есть какой-то слабый шанс, что они начнут внедрять некие демократические институты или, если быть точнее, – федеративные институты.

Россия называется Российской Федерацией, а такой огромной территорией можно управлять только с помощью местных муниципалитетов. Невозможно управлять всем из Москвы или из Владивостока, из Вашингтона – неважно, откуда. Всем ясно, что невозможно централизовать управление в такой распределенной стране. Это технологически невозможно.

Надо посмотреть на все протяженные государства, а они управляются исключительно федеральным способом, когда местные граждане, а не какой-то там псевдо-федеральный центр, определяют свою собственную жизнь. Не существует никаких федеральных центров, это невозможно.

– То есть в ближайшие 7 лет как минимум ничего хорошего ждать не приходится?

– Я всегда говорю: «Будьте оптимистами, сегодня лучше, чем будет завтра».

– И последний вопрос. Сейчас в Сочи проходит Международный экономический форум. В рамках мероприятия Премьер-министр сказал следующее: «Рост экономики фиксируется уже третий год подряд. Однако качество роста нас пока не устраивает. И что самое главное – этот рост пока не ощущается нашими гражданами». Как Вы можете прокомментировать слова премьера?

– Все достаточно просто. Если тело сбросить с 18-го этажа, то в целом в момент падения оно отскакивает. Есть какой-то отскок, оно не просто плашмя падает. Этот отскок когда-то больше, когда-то меньше, но он существует.

Если присмотреться в микроскоп или смотреть в замедленной съемке, то даже упавшее уже мертвое тело отскакивает. То есть тело же отскочило – вот и мы «отскочили», а почему граждане этого не чувствуют? «Да потому, что в словосочетании «российская экономика» одно слово лишнее – либо «российская», либо «экономика»».

Когда экономика построена на том, что выкачиваются ресурсы, и из этих ресурсов ничего не делается, это не экономика, она зависит от волатильности стоимости ресурсов. А волатильность – это когда на рынке ты – 128-й игрок, у тебя есть какие-то разведанные запасы, которые никому не нужны.

Всех интересует, что у тебя есть в бочке – здесь и сейчас, что ты можешь привезти, соответствует ли это стандарту. Вот, например, мы обсуждаем стоимость нефти марки Brent, а у нас-то нефть не марки Brent, у нас нефть марки Urals. А что такое нефть марки Urals? У нас сернистых соединений больше, и для того, чтобы ее очистить и из нее сделать бензин, нужно вложиться существенно больше. А раз нужно вложиться больше, то мы ее продаем с огромным дисконтом.

Если это все проговаривать, то «по разведанным запасам у нас дохрена, а по факту – нифига, и это если держаться в рамках цензурного выражения». И это у нас не вчера создалось, просто при советской власти оно сильно нивелировалось. Но мир изменился, очень изменился. Мир очень сильно вырос.

Соревнование идет технологическое, в первую очередь, и мы отстали именно технологически. Мы гоним просто сырье, но весь мир уже давным-давно, более 30-ти лет, гонит переработанные материалы. Вот основа основ.

Дмитрий Потапенко, «Русскому Монитору»