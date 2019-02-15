В ЕС согласовали санкции против 8 россиян за захват украинских моряков и кораблей

Попавшим под санкции будет запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены.

Европейский Союз согласовал санкции против восьми россиян в ответ на захват украинских кораблей и арест 24 моряков. Это могут быть военные, причастные к акту агрессии, или судьи, избиравшие меру пресечения украинцам, сообщило «Радио Свобода».

По данным издания, попавшим под санкции будет запрещен въезд в ЕС, а активы на территории Евросоюза будут заморожены.

Попытка ввести санкции в декабре потерпела неудачу из-за сопротивления Франции, Германии и Италии. Однако, по словам дипломатов, длительный арест украинских моряков объединил Евросоюз в этом вопросе.

Министры иностранных дел ЕС будут обсуждать вопрос Украины 18 февраля, но санкции, как ожидается, утвердят позднее.

Напомним, российские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира – 24 человека – доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.

«Радио Свобода»