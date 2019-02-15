Удар DASKA 2.0 по Путину. Подействую ли новые санкции США на Россию?

США готовятся ввести против России новые санкции. Республиканцы и демократы предложили совместный законопроект ужесточающий меры воздействия на Россию.

Скорее всего, Конгресс США весной примет очередной пакет санкций против России. В РФ считают, что их финансовая система к ним готова. Но проблема в том, что даже не из-за санкций, а из-за угрозы их введения быстро сокращается приток прямых инвестиций в российскую экономику, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Лавникевич.

Напугали, показав санкции

13 февраля всего за 40 минут поздних вечерних торгов на Московской бирже с нее «смыло» $375 млн: начался обвал российского рубля – до минимальных значений за последние три недели. Курс доллара с 65,79 рубля подскочил до отметки 66,52 – рекордной с 22 января. Произошло это на фоне новостей о том, что в сенат США будет внесен новый законопроект о жестких санкциях против России.

Масштабная скупка долларов в Москве началась, как только агентство Reuters сообщило, что республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес – авторы закона об «адских санкциях» 2018 г. – подготовили «продвинутую» версию своего документа. В ней конгрессмены требуют ввести новые жесткие ограничения против банковского сектора, рынка госдолга, проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России, а также физических лиц «прямо или косвенно способствующих коррупционной активности президента Владимира Путина».

Если говорить более корректно, то 13 февраля в конгресс внесли законопроект об ужесточении санкций против России пятеро американских сенаторов – демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин, а также республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер.

Напомню, мы говорим про законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который впервые был обнародован в августе прошлого года. Ту законодательную инициативу назвали проектом «санкций из ада» (bill from hell); ее публикация в конце лета вызвала панику на российском рынке: рубль тогда упал более чем на 10%. Теперь мы видим «DASKA 2.0».

Очень неприятный для Кремля момент: новая санкционная инициатива объединила вокруг себя и демократов, и республиканцев. То есть традиционно поиграть на противоречиях между сторонниками и противниками Трампа у россиян не получится.

Менендес, ключевой представитель демократов в сенатском комитете по международным отношениям, считает, что усиление экономического давления на Россию требуется как ответ на «гуманитарную катастрофу» в Сирии, где Кремль поддерживает режим Башара Асада, а также агрессию Москвы против Украины и «упорное пренебрежение общепринятыми нормами». «Становится все яснее: Москва будет продолжать в том же духе, пока не встретит действительно сильного сопротивления», – заявил он в недавнем интервью.

В свою очередь выраженная сторонница Дональда Трампа Линдси Грэм, которая в международном комитете представляет республиканцев, заявила, что задача нового законопроекта – «Сломить статус-кво и ввести значительные санкции и меры против путинской России. Он [Путин] должен прекратить вмешиваться в американский избирательный процесс, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убраться из Украины и покончить с попытками посеять хаос в Сирии».

Чем Вашингтон страшит Москву

В прошлогодней версии DASKA тон задавали две основные угрозы: санкции против нового суверенного долга России и блокировка операций российских госбанков (вплоть до отключения их от межбанковской системы SWIFT. Но теперь сенаторы пошли дальше.

Они предлагают, кроме сохранения санкций против российского госдолга и IT-сектора, ввести санкции против российских банков, которые поддерживают попытки подорвать демократические институты в других странах; ввести санкции, блокирующие инвестиции в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России.

Есть и блок персональных санкций: против политических деятелей, олигархов и членов их семей, которые, как гласит формулировка, «способствуют противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

Отдельным блоком в законопроекте идут санкции за агрессию России против Украины. Здесь упоминаются санкции против агентов ФСБ, которые (по мнению американских спецслужб) причастны к нападению на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 г., а также санкции, которые следует ввести против российской судостроительной отрасли в том случае, если Россия нарушит свободу навигации в Керченском проливе или где-либо еще. Есть в этом блоке и более болезненная инициатива: ввести санкции против иностранных компаний, которые помогают разрабатывать нефтяные ресурсы в России, а также санкции против российских нефтяных проектов за рубежом.

Наконец, другие статьи законопроекта включают положение о поддержке НАТО, которое запрещает президенту США выйти из Североатлантического альянса без согласия сената США. А также требование к Госдепартаменту США определить, заслуживает ли Россия статуса государства – спонсора терроризма. В законопроекте есть отсылки на доклад об убийстве Бориса Немцова, а также доклад о собственности и активах Владимира Путина.

Есть и требование к страховщикам недвижимости предоставлять информацию о бенефициарах компаний, покупающих дорогостоящую жилую недвижимость в США.

Пока для российской финансовой системы наиболее неприятными выглядит – как и прежде – запрет иностранным инвесторам покупку российского госдолга (ограничение на покупку российских гособлигаций на первичном рынке). Сюда же – санкции против госбанков с запретом иметь корсчета в США и проводить операции в долларах. В совокупности эти две американские меры запросто могут спровоцировать в РФ новую рецессию. Об этом уже полгода пишут российские экономисты, причем прежде всего – работающие в банках.

Напомним, что в ноябре первая версия DASKA не прошла через конгресс. Однако новый законопроект имеет намного больше шансов. После «Керченского инцидента» и разрушения Россией договора РСМД уже намного больше сенаторов хотят дать максимально жесткий ответ Москве.

Добавим сюда то, что сейчас США и Евросоюз работают над новым совместным раундом санкций против России за «Керченский инцидент». Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят перспективы дальнейших санкций на встрече в Брюсселе 18 февраля. Так что России может, наконец, «прилететь» за события конца ноября сразу с двух берегов Атлантического океана.

Не боятся или делают вид?

Российские власти пока повторяют мантру «Нас е@@т, а мы крепчаем!». Звучат уже знакомые заявления, что Россия в целом адаптировалась к санкциям, правительство не боится потерять иностранных инвесторов в госбумаги и готово при необходимости помочь банкам. Косвенно это подтвердило рейтинговое агентство Moody’s, недавно повысившее кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня.

Как было сказано в заявлении Moody’s, действительно очень вероятно, что Конгресс США примет дополнительные санкции против РФ в ближайшие месяцы. «Но способность российского правительства выдерживать внешние шоки увеличилась настолько, что санкционные риски не помешали повысить кредитный рейтинг страны», – указали эксперты.

Им оппонирует банк Morgan Stanley, который считает, что рынок стал слишком беспечно относиться к возможности дополнительных санкций против России. Аналитики банка порекомендовали продавать рубль и российские акции, запасаться страховкой от дефолта (CDS) на Россию, чтобы подготовиться к негативным последствиям возможного нового раунда санкций.

Другое дело – этот законопроект может быть принят не в полном объеме. Тогда экономический эффект от санкций будет довольно скромным, учитывая структуру российского экспорта и прошедшую реструктуризацию среди держателей российского госдолга (доля нерезидентов снизилась до менее чем 25%).

С другой стороны, санкции сильно ограничат российские проекты за рубежом. Например, Россия планировала в ближайшее время серьезно увеличить долю на мировом рынке СПГ. Также санкции могут ограничить работу западных нефтесервисных компаний в новых проектах в России. Российские же компании в условиях растущей сложности добычи нефти все сильнее зависят от западных технологий – своих у них просто нет.

Украине все эти санкции пока могут дать разве что моральное удовлетворение. О ее проблемах помнят и даже пытаются что-то сделать. Самым лучшим последствием санкций может стать полная разблокировка Керченского пролива для коммерческого судоходства. Это поддержит украинскую экономику – а остальное мы уже как-нибудь сами.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»