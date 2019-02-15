Путинские бесы без страха и упрека. «Бешеный принтер» снова готов печатать репрессивные законы

У бесноватого нашего парламента практически нет шансов на выздоровление.

Остановить конвейер репрессивных законов можно только одним способом – полным переизбранием Государственной думы на честных, свободных и прозрачных выборах. К сожалению, такое в ближайшее время не предвидится, пишет на страницах «Грани.Ru» Александр Подрабинек.

Тем не менее печальные наши перспективы не означают, что мы должны плюнуть на попытки понять причины такого удручающего состояния нашего государства. Почему зажравшиеся и хамоватые депутаты обеих палат Федерального собрания не боятся принимать законы, откровенно враждебные свободе, правам человека и интересам народа?

Ответ прост и очевиден: они не боятся последствий. Они уверены в своей безнаказанности. Они оглядываются на недавнюю нашу историю и радуются – за преступления коммунистического режима никто и никогда наказан не был. Так почему это вдруг накажут их? Они уверены, что им все сойдет с рук. И в этой их уверенности виноваты мы сами, все российское общество.

В конце 80-х – начале 90-х, опьяненные демократическими преобразованиями, мы не призвали к ответу тех отъявленных негодяев, которые были замешаны в политических репрессиях и насилии над страной. Более того, негодяев не столь отъявленных мы приветствовали и даже вручали им власть.

Михаил Горбачев, посылавший войска для подавления народных выступлений и проливший кровь в Баку, Тбилиси, Риге, Вильнюсе и Душанбе, до сих пор почитается даже демократической публикой чуть ли не национальным героем. Борис Ельцин, в советские годы санкционировавший в Свердловске аресты диссидентов, считался в новой России предводителем демократических преобразований. Бывшие партийные работники и сотрудники КГБ снова занимали ответственные государственные должности, и никто с них не спрашивал за то, что они творили раньше.

Думали: будем идти вперед, не оглядываясь на прошлое. Зачем сводить счеты, охотиться на ведьм? А затем, чтобы ведьмы не охотились потом за нами! Но пренебрегли политической гигиеной – и теперь имеем бесноватый парламент, уверенный, что в России никто никогда ни за что отвечать не будет.

В свое время мы сами и дали мерзавцам карт-бланш, а они, конечно же, им воспользовались. Проведи мы в свое время по примеру Нюрнбергского трибунала свой суд над коммунизмом, нынешние клишасы, яровые и луговые еще десять раз подумали бы, прежде чем принимать те законы, которые они сейчас принимают. Но мы тогда промолчали, а они теперь беснуются и веселятся.

Прошлое уже не исправить. Но можно постараться обезопасить будущее. Для этого надо по меньшей мере признаться в совершенных ошибках и клятвенно пообещать друг другу, что на этот раз им от люстрации не отвертеться. И провести ее при первой же возможности.

Александр Подрабинек, «Грани.Ru»