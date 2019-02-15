СБУ пресекла очередную попытку российского вмешательства в украинские выборы

Российские кураторы завербовали украинцев для распространения антиукраинской информации и организации массовых беспорядков в день проведения выборов.

Служба безопасности Украины предотвратила попытку российских спецслужб вмешаться избирательный процесс в Украине, сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснилось, в Днепропетровской области кураторы Российской Федерации завербовывали украинцев и просили распространять в социальных сетях фейковые материалы. В частности, один из жителей Днепра распространял информацию с публичным призывом к изменениям границ территории Украины.

По электронной почте он общался с куратором из Ростова-на-Дону. Тот ставил задачи распространять новости относительно ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сфере. Когда в Украине стартовал избирательный процесс, россиянин предоставлял украинцу негативные материалы о визите кандидатов в президенты в населенные пункты области.

Кроме того, выяснилось, что этот куратор искал и других жителей области, которые владеют травматическим или пневматическим оружием с разрешениям. Намеревался принудить их к массовым беспорядкам во время выборов.

Сейчас идет досудебное расследование по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины». Двум жителям Днепропетровской области сообщили о подозрении.

СБУ