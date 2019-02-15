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Взгляд

Будущее путинской России. Почему молодежь бежит из страны?

Алекс Постернак, «Левый Берег»
15 февраля 2019

Несмотря на все бравурные заявления властей, чуть менее половины молодых россиян готовы покинуть страну в поисках лучшей доли и переехать в другие государства.

Около 41% граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 24 лет выразили свое желание уехать из страны за рубеж на постоянное место жительство, говорится в исследовании «Левада-центра». Почему же молодые люди, – задается вопросом на страницах «Левого Берега» журналист, – от которых зависит будущее России, все чаще связывают свою судьбу с другими государствами?

Хотя российские федеральные каналы рапортуют о том, как Россия «встает с колен», реальность оказывается несколько иной. Гражданских свобод становится все меньше, а попыток увеличения контроля со стороны властей – все больше.

Такая тенденция больше всего беспокоит молодых людей, которые давление не особо признают в принципе. В повседневных разговорах среди моих сверстников достаточно часто можно услышать истории о том, как кто-то уехал за границу. Или же только намеревается это сделать.

Почему же многие представители молодежи хотят уехать из России – этот вопрос мы задали нескольким людям, которые достаточно тесно связаны с российской общественной жизнью. Кто-то из них живет в России, а кто-то уже уехал из страны.

Андрей Яроцкий.

Андрей Яроцкий является региональным координатором общественной организации «Открытая Россия» в Приморском крае. По его мнению, молодые люди не видят никаких перспектив и возможности самореализации в России. Плюс, высокий уровень преступности, бедности и коррупции. «Государство всеми силами старается «закрутить гайки», предотвратить и подавить любые проявления протеста, вмешиваясь во все сферы деятельности общества. Все это создает неблагоприятную и гнетущую атмосферу, вынуждающую людей покидать страну», – говорит он «Левому Берегу».

Молодой активист рассказывает, что до того как заняться общественной и политической деятельностью, он тоже рассматривал вариант смены страны проживания. Но сейчас понял, что власти только этого и ждут. «Считаю, что нужно остаться и бороться за лучшее будущее жителей нашей страны. Ведь если все люди с активной гражданской позицией покинут Россию, то это на много отсрочит осуществление перемен в ней», – считает Яроцкий.

Такими же мотивами как Андрей, который призывает оставаться и бороться за лучшее будущее, руководствовались многие молодые люди, участники недавних митингов протеста в России. И хотя словосочетание «школьники Навального» используется российскими пропагандистами исключительно, чтобы показать, что за главой «Фонда борьбы с коррупцией» идут только школьники, в этой фразе есть один рациональный момент. Действительно, протесты в России существенно омолаживаются. Автор и сам является человеком, который родился во время правления президента Ельцина, но всю сознательную жизнь прожил только при Путине.

При этом, хотя школьников и можно было заметить на митингах российской оппозиции, они все же не составляли там большинства.

За свое участие в протестной деятельности с школьниками и студентами борются: их потом прессуют учителя, если школьник был замечен на митинге, а студентов исключают из ВУЗов.

Россия не является исключением из правил: омоложение протестной активности – мировая тенденция. В протестных акциях активное участие берут подростки в Украине, и даже в Бельгии школьники выходят на экологические митинги.

Сергей Орлов.

Сергей Орлов – профессиональный фотограф. Свой недавний отъезд в Израиль он объясняет «Левому Берегу» совокупностью множества факторов. «Я бы не сказал, что мне было плохо во Владивостоке, я его очень люблю и работа была хорошая. Мы с женой в тот момент (полтора года назад – авт.) поехали в первую очередь за новым опытом, за возможностью изучить что-то новое, понять другую культуру и вообще не засиживаться на месте, так как по натуре мы исследователи», – говорит он.

С другой стороны, были и другие факторы, которые не играли сами по себе главную роль, но вместе все же перевешивали принятие решения в пользу переезда. Один из этих факторов – это тенденция к возвращению России в Советский Союз, «закручивание гаек» и абсолютная оторванность руководителей страны от реальности. «И хотя на момент переезда жизнь в России нас полностью устраивала, но возможные перспективы – нет», – рассказывает Орлов.

Кроме того, средняя продолжительность жизни человека в Израиле на 10 лет больше, чем в России, плюс хорошая инфраструктура, медицина и приятный климат.

«Израиль нельзя назвать идеальной страной, но мне было больно видеть пенсионеров в России. И я говорю не только о финансовом положении, но и о доступности среды, которая их окружает. Отсутствие нормальных тротуаров, высокие бордюры, сломанные лестницы, неочищенный снег, людям физически нереально существовать в таких условиях», – поделился Орлов.

Денис Рузавин.

Студент и активист Денис Рузавин продолжает жить в России, несмотря на определенное давление на него.

«Почему молодые люди уезжают из страны? Из России не просто уезжают, а бегут. И бежать есть от чего. От медицины – когда рожениц с севера Приморья 12 часов на «скорой» везут во Владивосток. От детских садов, куда записываются за месяцы, а то и годы до попадания в них. От школ с дресс-кодом, заборами, турникетами с надзирателями и портретами «Путина» везде, кроме туалетов и столовой. От ВУЗов, в которых нависает угроза отчисления за свободу мысли и, упаси Господь, политическое вольнодумство. От образования, доступного лишь для «100-бальников» из нагорных сел и льготников из аннексированного Крыма», – рассказал он в разговоре с «Левым Берегом».

По его словам, из России бегут также от «духовности, залепившей кляпом рот СМИ, оппозиции, науке, атеистам, сатирикам, ЛГБТ». А светское государство отстроило церквей больше, чем школ и ввело для учеников религиоведение.

«Бегут и от четвертьвековой путинской стабильности: стабильности роста цен, роста смертности, безработицы и неравенства. Бегут от изобилия: изобилия отечественного автохлама. От импортозамещения: мясоподобных, сыроообразных и сокосодержащих достижений «крымнашистов». От изобилия статей за «несогласность» и сингулярность дел по ним сшиваемым. Бегут от «честности» наших СМИ, у которых мир делится на друзей России и фашистов», – утверждает Рузавин.

«Бегут же за здравым смыслом. За рабочими местами. За достойной старостью. И за будущим своих детей», – добавил он.

Тем временем российская Госдума сделала очередной шаг к изоляции России: 12 февраля в первом чтении принят закон об изоляции российского сегмента интернета. Это означает, что власти строят для своих граждан новый «забор» – теперь уже информационный.

Интересно, что к данному законопроекту приложил руку член партии «Единая Россия» по фамилии Клишас, который предлагал ввести ответственность за оскорбление власти.

Подобные законопроекты печатаются с такой огромной скоростью, что невозможно предугадать, что нынешние российские власти еще придумают: кто-то шутит о возрождении крепостного права. Но с другой стороны, еще недавно было нереально даже представить, что и за мемы и посты в интернете будут судить и сажать. Теперь это распространенная практика.

Современная Россия все свои ресурсы направляет на то, чтобы имитировать прошлое, тем самым, совершенно забывая про тех, кто хотел бы строить будущее.

Алекс Постернак, «Левый Берег»

Tags: Владимир Путин, Молодежь, Россия

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