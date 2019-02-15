Россия предоставила гражданство более 80 тысячам украинцев

Свыше восьмидесяти тысяч украинцев получили в 2018 году гражданство России, свыше шестидесяти тысяч получили вид на жительство и свыше семидесяти тысяч – разрешение на временное проживание.

Российская Федерация в 2018 году предоставила гражданство 83 тыс. 81 гражданину Украины, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел России.

В частности, за январь-декабрь 83 тыс. 81 украинец получил гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за данный период принято решение о выдаче 64 тыс. 861 вида на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 170 тыс. 638 украинцев).

Кроме того, украинцы в 2018 году получили 77 тыс. 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 тыс. 706 украинцев).

Также в МВД РФ насчитали 524,7 тыс. граждан Украины, которые посещали Россию с частными визитами, 460,6 тыс. – на работу, 29,1 тыс. – с целью учебы и 44,2 тыс. – как туристы.

В январе-декабре 2018 года МВД РФ поставило на миграционный учет 1 млн 761 тыс. 586 украинцев, из них 171 тыс. 312 человек были зарегистрированы по месту жительства и 1 млн 590 тыс. 274 человека – поставлены на учет по месту пребывания. 1 млн 115 тыс. 479 человек поставлены на учет по месту пребывания первично. Из них 524 тыс. 697 украинца въехали в РФ с частным визитом, 460 тыс. 622 – на работу, 29 тыс. 133 – с целью учебы, 44 тыс. 212 – с целью туризма и 56 тыс. 815 украинцев под другими предлогами.

В то же время, в 2018г РФ сняла с миграционного учета 1 млн 180 тыс. 61 украинца.

В 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев. В течение года 503,3 тыс. украинцев въехали в РФ на работу, 485,1 тыс. – с частным визитом, 42,9 тыс. – с целью туризма и 28,1 тыс. – для учебы.

Напомним, по данным Министерства иностранных дел Украины, несмотря на войну на Донбассе и оккупацию Крыма, в России находятся около 3 млн украинских граждан. В декабре в РФ приняли закон, упрощающий получение гражданства для украинцев.

Украинское гражданство за год получили 988 человек, в том числе 126 россиян.

Министерство внутренних дел России