Красная карточка для России. Как следует поступить с российским зомбо-ящиком

Американские сенаторы готовят новые санкции против путинского режима в связи с «вмешательством Кремля в демократические институты за рубежом» и «агрессией Кремля против Украины».

Цель удара – российские банки, энергетика, спецслужбы и судостроение. Кремль ответил как обычно. Асимметрично и разнообразно, об этом пишет на страницах «Форума Свободной России» российский журналист, педагог, генеральный директор Национальной тиражной службы, председатель профсоюза журналистов «Журналистская солидарность» Игорь Яковенко.

Во-первых, упал рубль. Во-вторых, ускоренными темпами двинулся закон о «суверенном интернете». Создатели этого закона, судя по их комментариям, плохо понимают, как устроена всемирная сеть и предпочитают телевизор.

В-третьих, путинские силовики и «правоохранители» просто обезумели и стали хватать, запрещать и сажать все живое и шевелящееся в диапазоне от активистов и правозащитников до блогеров и иеговистов.

И, наконец, в-четвертых, российский телевизор нанес по врагам Кремля сокрушительный удар: в программе «Кто против?» на канале «Россия -1» стали выгонять гостей, показывая им красные карточки. То есть, если раньше оппонентов в студиях просто били и выволакивали, то теперь им предварительно показывают красную карточку.

Во время эфира программы «Кто против?» от 13.02.2019 из студии выгнали украинскую журналистку Янину Соколовскую. Это случилось после того, как Соловьев стал дежурно орать про трагедию в одесском Доме профсоюзов, случившуюся в мае 2014 года.

Главный продукт, который производит российский телевизор, это ненависть. Самая лютая и концентрированная ненависть направлена на Украину. Поскольку у россиян нет ни одной реальной причины ненавидеть Украину, телевизор использует искусственные стимуляторы. Их два: Бандера и одесский Дом профсоюзов. После вбрасывания любой из этих тем телевизор превращается в выгребную яму, в которую бросили пачку дрожжей и нахождение в студии любого нормального человека становится не просто бессмысленным, но и опасным для здоровья.

Для превращения студии в вулкан, извергающий ненависть и дерьмо, ведущие Соловьев и Михеев проделали большую работу. Сначала Михеев долго сокрушался по поводу гуманизма России: «Зря мы их пожалели! Минские соглашения – это был акт жалости. Тогда можно было добиться бОльших успехов».

Потом Соловьев многократно, с разными интонациями прокричал: «Украина – страна лжецов!». Ему так понравилась эта фраза, что он никак не мог выпустить ее изо рта и все смаковал ее и делился этой радостью с россиянами. После чего, видимо почувствовав, что уровень извержения ненависти и дерьма никак не выходит на плановые показатели, включил одесский Дом профсоюзов. И понеслось.

Сквозь поток ненависти и дерьма прозвучал голос украинской журналистки Янины Соколовской, которая сказала, что по данным расследования к трагедии в Одессе причастны российские спецслужбы. После чего студию затопило. Орали все хором. Громче других старалась Анна Шафран, которая раньше все время тихо сидела и поддакивала Соловьеву во время его многочасовых монологов на радио «Вести FM», а теперь за многолетнюю верную службу Соловьев произвел ее в «эксперты» и она теперь может орать в телевизоре.

Надо отдать должное Соловьеву, он умеет растить кадры. «Политолог» Сергей Михеев за многолетнее орание в унисон ведущему в соловьевских «Вечерах» получил свою собственную авторскую программу на главном государственном канале страны и теперь может орать, захлебываться ненавистью и упиваться властью над гостями в студии каждый день по нескольку часов.

Возможно, и Анна Шафран, которую за многолетнее поддакивание повысили до «экспертов», если будет стараться, тоже получит свою программу. И Шафран старалась, орала на Янину Соколовскую во всю глотку. А когда украинская журналистка попыталась в ответ на обвинения в фашизме сообщить, что оба ее деда погибли на войне, крики Анны Шафран по уровню децибелов превзошли реактивный двигатель. Соловьев даже похвалил свою ученицу: «Анну Борисовну никто не остановит!». А Михеев, довольно ухмыляясь, добавил: «А еще есть такая вещь как звукорежиссер»…

Хотя Янине Соколовской популярно объяснили бесперспективность дискуссии с хозяевами эфира, она продолжала спокойно и с улыбкой объяснять российским фашистам, что их агрессивная война в Украине ни к чему хорошему для них не приведет. Видимо, это спокойствие вывело из себя Михеева и он приступил к операции по удалению украинской журналистки из студии.

Сначала он заявил, что не хочет выгонять Соколовскую и предложил ей самой выбрать, кого следует выгнать вместо нее: украинского «эксперта» Вячеслава Ковтуна или российского политолога Андрея Окару. Поскольку Соколовская отказалась участвовать в выборе жертвы, Михеев перешел к процедуре ее изгнания уже непосредственно. «Встык говорить не корректно – это раз. Нельзя прибегать к оскорблению своих оппонентов – это два».

Учитывая все происходящее в студии в этот день и все многолетние традиции российского телевизора, в котором оппонентов затаптывают, закрикивают, постоянно оскорбляют, а иногда и бьют, нравоучения Михеева были сущим глумлением. После того как Соколовскую выгнали значительную часть оставшейся программы ее участники посвятили оплевыванию ушедшей украинской журналистки.

Больше других старался бывший «сенатор» Евгений Тарло, который орал, что «Янина ведет себя как фашистка» и «таким не место в российской студии». Когда политолог Андрей Окара попытался его урезонить, обратив внимание, что некрасиво поливать грязью ушедшего человека, пользуясь тем, что человек не может ответить, Тарло очень образовался и стал истошно орать: «Если вы фашист – вон отсюда! Бить буду морду!! Я не буду рядом с вами стоять!! Я возьму автомат и перестреляю вас!!!».

Надо сказать, что выкрикивая эти страшные угрозы, Евгений Георгиевич не сдвинулся с места, не попытался сблизиться с политологом Окарой, не стал доставать спрятанный под пиджаком автомат. Так что на вопли бывшего «сенатора» можно было бы не обращать внимания, если бы не одно обстоятельство. Это обстоятельство называется чувство собственного достоинства.

Я понимаю, что это чувство не входит в базовую комплектацию у подавляющего большинства обитателей российского телевизора, в том числе и тех, кто выступает в роли «либералов по вызову», «украинцев для битья», или «американцев для оскорблений». Понимаю, что для всяких ковтунов, станкевичей и бомов выступать в роли плевательницы или урны – это их способ заработка. Но среди тех, кто соглашается участвовать в этих шоу ненависти, есть те, кто приходит туда не ради заработка, а для того, чтобы успеть выкрикнуть слово правды сквозь потоки лжи.

Довольно долгое время мне казалось, что если у людей это получается, то их присутствие в российском телевизоре приносит больше пользы, чем вреда. Но российский телевизор меняется, по мере приближения обслуживаемого им режима, телевизор стремительно дрейфует за ту грань, когда любое присутствие внутри уже несовместимо с чувством собственного достоинства и может лечь пятном на репутацию.

Даже несмотря на благие намерения. Российский телевизор должен получить окончательную и тотальную красную карточку. Стать неприкасаемым. Прекратиться в объект расследования преступлений, а затем и в один из важнейших источников доказательств преступлений путинского режима для международного трибунала. Пользоваться этим источником для иных целей, даже самых благородных, мне кажется, уже нельзя.

Игорь Яковенко, «Форум Свободной России»