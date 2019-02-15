Удар «Нептуна» с неба. Преимущества авиационного варианта украинской ракеты

Без сомнения, реализация ракетной программы является на нынешнем этапе основной задачей для нашего военно-промышленного комплекса. Именно на развитие всего что связано с ракетами брошены колоссальные, по меркам Украины, государственные ресурсы.

Еще не раз в истории страны одновременно не реализовывались сразу три ракетных проекта: противокорабельной ракеты «Нептун», тяжелой реактивной системы залпового огня типа «Вільха» и даже оперативно-тактической ракеты «Гром-2». Понятно, что прогресс по ним разный – от заказа сотен корректируемых реактивных снарядов до проработки ракетного двигателя и основных элементов на параллельных курсах с ближневосточным заказчиком, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Но основные усилия все-таки сосредоточены на проекте противокорабельной ракеты, и для этого есть серьезные основания – это, прежде всего, попытки России до предела обострить ситуацию на черноморско-азовском направлении с сильным желанием «соседа» полностью перекрыть наше судоходство в Азовском море.

Именно одним из факторов сдерживания агрессии наше военно-политическое руководство рассматривает и создание такого мощного оружия, как «Нептун». Всем очевидно, что столь малый срок создать ракету с нуля не может даже продвинутое в военно-техническом отношении государство, поэтому в основе проекта лежат еще советские разработки. А именно ракета Х-35. Ее проектирование началось еще в СССР, а потом было завершено Россией.

Тем не менее вряд ли стоит называть нашу ракету прямым клоном – в доведении ее до ума использовались уже современные наработки, причем большую часть пришлось делать заново – в Украине такое не выпускал никто.

Интересно, что с самого начала планируется делать аж три варианта «Нептуна» – корабельный (для ракетных катеров типа «Лань»), берегового базирования и авиационный. С последним до недавнего времени было непонятно – под какой именно самолет конструкторы планируют его подвешивать.

Все расставило на свои места интервью генерального директора КБ «Луч» Олега Коростелева одному из отечественных интернет-изданий. Дословно это звучит так – «В качестве воздушного носителя «Нептуна» выбран самолет Су-24М. Это достаточно мощная и тяжелая машина, для того чтобы вооружить ее крылатой ракетой. В этом году мы начнем заниматься проектированием. А в следующем году планируем перейти к практическому исполнению».

В принципе, вполне ожидаемый вариант, так как российский аналог входит в состав бортового вооружения как Су-24, так и Су-30, МиГ-29, Су-35С. В общем-то вариант не самый плохой, учитывая, что фронтовых бомбардировщиков Су-24 у нас на вооружении немало, они имеют неплохой задел для продления летного ресурса. Так, все самолеты Су-24М имеют значительный запас ресурса (около 1400 часов, наибольший – 2144 часа, наименьший – 933 часа). Их контрольно-восстановительный ремонт освоен на Николаевском авиаремонтном заводе, капитальный ремонт двигателей – на Луцком ремонтном заводе.

Ну и, ясное дело, в Воздушных Силах есть летный состав для машин этого типа. Попутно отметим, что Су-24 достаточно активно применялись в 2014 г. для поддержки действий группировки наших войск на Донбассе.

Возвращаясь к «Нептуну», стоит сказать, что благодаря использованию современной двухдиапазонной головки самонаведения от «Радионикс» нашим конструкторам удалось достичь большую дальность обнаружения целей, что нивелирует один из главных недостатков Х-35 – нашей ракетой станет возможно работать без опасности вхождения носителя в зону действия корабельной ПВО. А если окажется правдой, что в процессе доработки советского проекта нашим инженерам удалось использовать более энергоемкое топливо, что позволило увеличить дальность полета, то боевые возможности российского аналога даже близко не стоят с нашей ракетой.

Правда, пока непонятно, удалось ли нашим конструкторам побороть еще одну «детскую болезнь» ракеты, – относительно низкую скорость полета, в результате чего она имеют большие шансы быть сбитой на всех этапах. Однако есть все основания думать, что на выходе будет достаточно «энергичная» ракета, ведь в качестве маршевого двигателя на «Нептуне» будет стоять турбореактивный МС-400 производства «Мотор Січ». А этот серийный двигатель устанавливается даже на крылатых ракетах оперативно-тактического назначения (как, например, на белорусском «Аисте»), в качестве двигателя для беспилотников поставляется в Израиль, используется в ракетной программе Китая.

Не совсем ясно, какая именно боевая часть будет установлена на корабельном варианте, однако в любом случае у украинских вооруженных сил появится возможность поражения с воздуха кораблей класса «корвет», «эсминец», «ракетный катер» и т. д. (водоизмещением до 5000 т). Причем для того чтобы потопить эсминец, понадобится две ракеты, а более мелкие «посудины» можно чисто теоретически топить одной. Ведь, судя по фото и видео, наш «Нептун» сохранил особенность советского проекта, в котором осколочно-фугасная боевая часть заключена в проникающий кожух, обеспечивающий пробитие обшивки и массивных корпусных конструкций и оборудования корабля без разрушения самой боеголовки и ее «доставку» во внутренние отсеки корабля, где разрушающее действие будет максимальным.

Однако вряд ли стоит говорить, что создание авиационного варианта «Нептуна» такая уж простая задача, особенно в условиях, когда наша военная промышленность долгие годы находилась в «анабиозе». Ведь только для подготовки ракет к применению должен быть создан целый комплекс наземного оборудования, который включает в себя автоматизированную систему контроля ракет, комплект технологического оборудования, комплект грузоподъемных средств, транспортировочные тележки и многое другое. Всего этого на сегодня просто нет.

Как и нет отработанной методики применения – ведь фактически у наших летчиков нет опыта даже теоретического использования управляемых ракет класса «воздух-поверхность». Крайне ограниченно такие ракеты (правда, весьма устаревшие Х-25) применялись летчиками штурмовиков Су-25 в ходе войны на Донбассе. Однако без особого успеха, и фактически пуски можно пересчитать, что называется, по пальцам одной руки.

В любом случае появление в арсенале Су-24 такого мощного оружия, как противокорабельная ракета «Нептун», позволит значительно усилить ударные возможности Воздушных Сил. А отработка методики и тактики применения позволит в будущем без труда адаптировать ее для западных машин, которые, несомненно, появятся у нас на вооружении рано или поздно.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»