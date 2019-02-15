На торгах в Украине был продан авиалайнер разорившейся российской компании «Трансаэро»

«СЕТАМ» продало арестованный Boeing российской «Трансаэро». Пассажирский лайнер ушел с молотка за 18 млн гривен.

Государственное предприятие «СЕТАМ» продало арестованный Boeing 737 российской «Трансаэро» за 18 млн грн, сообщила пресс-служба Минюста Украины.

Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году и остался в Украине из-за долгов «Трансаэро» за обслуживание самолетов и стоянку перед аэропортом «Киев».

«Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригодный к полетам после небольшого технического осмотра», – заявил директор «СЕТАМ» Виктор Вишнев. Это четвертый самолет, который продали на площадке «СЕТАМ», но этот самый большой и дорогой.

Напомним, что в 2015 году Украина ввела санкции в отношении «Трансаэро» и запретила ей выполнять полеты в украинские аэропорты.

В том же году «Трансаэро» обанкротилась.

«СЕТАМ» – государственное предприятие, созданное с целью осуществления электронных торгов конфискованным имуществом.

Пресс-служба Министерства юстиции Украины