Россия потребовала «конкурентных условий» в Украине для сохранения транзита газа в Европу

При этом подчеркивается, что требования украинской стороны для России «неприемлемые».

Россия допускает продление транспортировки газа через Украину после 2019 года, если ей будут предложены конкурентные условия. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума, передает «ТАСС».

При этом он подчеркнул, что сторонам также надо урегулировать споры в судах.

«В этом смысле не добавляют оптимизма те заявления, которые мы слышим от наших украинских коллег, что они готовы выставлять все новые и новые штрафы», – заявил министр.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что, если РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и «оставаться проблемы с «Северным потоком-2», то у европейских потребителей возникнут трудности. При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину, но на своих условиях.

«ТАСС»