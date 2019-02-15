Оккупанты из ОРДЛО пытались устроить провокацию на пункте пропуска в Украину

Они поиздевались над людьми – оставили на ночь в серой зоне 46 человек. Люди были эвакуированы украинской стороной.

За 10 минут до закрытия украинского КПВВ оккупанты пропустили через свой блокпост в серую зону группу людей, которые, впоследствии, не успели вовремя дойти до украинского пункта пропуска.

Представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщил об этом инциденте на своей странице в Facebook.

«НВФ «ДНР» совершили провокацию, и осуществили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска, в результате чего 46 человек остались в серой зоне», – написал Лисянский.

Только что мне позвонили люди находящиеся в серой зоне, между Горловкой и Зайцево (КПВВ Майорск). Они мне сообщили, НВФ… Опубліковано Павлом Лисянским Четвер, 14 лютого 2019 р.

Люди застряли между временно оккупированной Горловкой и населенным пунктом Зайцево.

Лисянский отметил, что подобную провокацию НВФ «ДНР» осуществляли 6 декабря.

По решению командующего Штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Наева, 46 человек из серой зоны эвакуированы, на… Опубліковано Павлом Лисянским Четвер, 14 лютого 2019 р.

Позже Лисянский добавил,что по решению командующего Штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, 46 человек из серой зоны были эвакуированы.

Работники КПВВ Майорск продолжили пропускать граждан в ночное время.

«Украинско-Российское обозрение»