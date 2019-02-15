В Болгарии британские следователи работают по третьему подозреваемому в «деле Скрипалей»

Болгария сама пригласила британских следователей, когда выявилась связь в деле отравления болгарского оружейника Гебры с «делом Скрипалей».

Группа следователей из Британии находится в Болгарии и проводит расследование в рамках «дела Скрипалей» в связи с возможной связью одного из подозреваемых с отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебры в 2015 году, сообщает издание «Guardian».

«Здесь находится британская команда. Они проводят расследование совместно с правоохранительными органами Болгарии», – заявил премьер Болгарии Бойко Борисов.

По словам болгарского премьера, как только в расследовании отравления бизнесмена выплыло слово «Новичок», болгарская сторона связалась с британскими коллегами. Он отметил, что это произошло несколько месяцев назад.

«Вся имеющаяся информация, связанная с передвижением, по месту пребывания, сотрудничеством и связями этого человека, о которых нам известно, была предоставлена британским правоохранительным органам и разведывательным службам», – сказал Борисов.

Ранее генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что якобы третий причастен к «делу Скрипачей» на имя Сергей Федотов три раза приезжал в Болгарии, в том числе в период, когда там пытались отравить Гебру.

Напомним, что расследовательская группа «The Bellingcat» выяснила, что настоящее имя третьего подозреваемого в покушении на Скрипалей, предполагаемого сотрудника ГРУ России «Сергея Федотова» – Денис Сергеев.

«Guardian»