«Мы не знаем страны в которой живем». Власти России не обладают информацией о положении в стране

Министры станут колумнистами. Накануне стартовал совместный проект правительства и агентства «Россия сегодня».

Руководители ведомств будут рассказывать о принимаемых властью решениях. Первым высказался глава кабмина Дмитрий Медведев. Он рассказал о стратегии развития страны, а главную задачу усмотрел в том, чтобы граждане могли сказать: «Мне нравится та жизнь, которой я живу». Журналист Виктор Лошак на страницах «КоммерсантЪ FM» задался вопросом, какую страну имел в виду в своей статье премьер-министр.

Надо сказать, что в нынешнем году премьер значительно активнее, увереннее в общественном пространстве, чем это было в конце 2018. Так как Медведев, видимо, дистанцирован от войн, учений, счастья от появления новых бомб и ракетных установок, любое его выступление кажется пролетом голубя мира над горящей тайгой. Вот и во вчерашней статье он ставит чудесные четыре задачи.

Россияне, которые «будут жить дольше и получать удовольствие от жизни», должны прийти к выводу: «Мне нравится та жизнь, которой я живу». Люди будут заниматься «любимым делом за хорошую зарплату»; улучшится инфраструктура, медицина и образование; справедливая власть отсечет избыточные требования к бизнесу. Вот-вот наша страна опять вовлечется в глобальную экономику…

Сердце радуется, поет душа! Но это про какую страну речь? В этой, где парламент едва ли не ежедневно изобретает новые запреты, скоро не останется креативной молодежи, которая должна будет решать те самые чудесные задачи.

Жаль, пока невозможно посчитать, как залп «условных клишасов» по наведению полной «уважухи» к власти в онлайн и суверенизации интернета отразится на нашей экономике. Можно сказать и так: эти уедут – нарожаем новых, послушных, юноармейцев с пеленок.

«Чтобы в 2024 году, – пишет Дмитрий Анатольевич, – оглядываясь назад, мы были вправе сказать: «Мы сделали все, что планировали». Так как военные расходы, очевидные и не очень, который год планируются у нас одними из самых высоких в мире к собственному ВВП, а риторика все более и более боевая, оглянувшись через пять лет, мы можем увидеть совсем не то, о чем мечтает премьер. Если машину запретов и репрессий не остановить, как бы к 2024 за фразу «свобода лучше, чем несвобода» самого Дмитрия Анатольевича не призвали к ответу.

С одной стороны, власть, конечно же, знает свою страну. Она научилась управлять ее настроениями, играть на базовых ценностях, таких, как, например, Великая Отечественная. Научила население со счастливой гордостью смотреть назад и не пытаться заглядывать вперед, точно знать, где засел коварный враг.

Но нельзя не увидеть общественного переполоха, который наделало недавнее интервью в «Ведомостях» с бывшим человеком этой власти, когда-то начальником экспертного управления президента, Симоном Кордонским. Пожилой ученый как-то очень спокойно объясняет: мы не знаем реального населения страны; мы не ведаем, сколько людей живет в наших городах (по некоторым замерам Москва – это 30 млн). У нас и приблизительной цифры нет, сколько же в России предпринимателей.

Мы взялись за мусор, не понимая, где его и сколько. По кадастру у нас земли в 1,7 раза больше площади страны. Самое тревожное, что никто с Кордонским и не спорит.

Тогда какой же страной пытается управлять то же самое правительство? На какую потратит больше 25 трлн, заложенных в нацпроекты? В какой ведет «аккуратную политику» в бюджетной и денежно-кредитной сферах? Я бы не удивился, если бы люди в сегодняшней российской власти видели разные страны, и каждый пытался бы управлять своей.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»