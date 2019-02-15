«Укрзализныця» получила в 2018 году наибольшую прибыль от пассажирских перевозок в Россию

Наибольшую прибыль принесли украинские поезда, курсирующие в Россию. Общий доход от пассажирских перевозок в Россию 1,3 раза превысил доход от внутренних перевозок.

«Укрзализныця» назвала поезда, которые в 2018 году пользовались наибольшим спросом. В зарубежном направлении самым популярным, как и годом ранее, оказался поезд №5/6 сообщением Киев-Москва, сообщает «Левый Берег».

Согласно сообщению, украинские поезда, курсирующие в Россию, принесли общую прибыль в 237 миллионов гривен. Для сравнения – доход от самых популярных поездов на внутреннем направлении составил 180,4 млн гривен.

Список самых прибыльных поездов с международным сообщением:

1. п. №5/6 «Киев-Москва» – наполненность 72%, прибыль составила 120 млн грн

2. п. №23/24 «Одесса-Москва» – наполненность 85%, прибыль составила 56 млн грн

3. п. №73/74 «Ковель-Москва» – наполненность 80%, прибыль – 30 млн грн

4. п. №61/62 «Николаев-Москва» – наполненность 80%, прибыль – 16,7 млн грн

5. п. №53/54 «Киев-Санкт-Петербург» – наполненность 61%, прибыль – 14,4 млн грн

Тем временем поезд «Минск-Запорожье» оказался самым убыточным на международном направлении в 2018 году.

Напомним, в 2017 самым прибыльным украинским поездом был №5/6 Киев – Москва.

«Левый Берег»