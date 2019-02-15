Посчитать холопов. России намерена провести «перепись населения» в ОРДЛО

Возникает ряд вопросов относительно намерений Кремля провести «перепись населения» в «ДНР» и «ЛНР».

Российско-оккупационная администрация в течение года планирует провести «перепись населения ДНР». Подготовительные мероприятия должны начаться в феврале 2019 г и включать, среди прочего, разработку и принятие соответствующего «закона ДНР», а также проведение «информационно-разъяснительной работы» с жителями оккупированных районов Донецкой области, пишет на своей странице в Facebook координатор «Информационного Сопротивления», нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

Одной из основных задач этих мероприятий определено «обеспечение условий для формирования у населения уверенности в безальтернативности курса республики на интеграцию с РФ».

При этом в «переписные листы» включены вопросы, которые по своему содержанию являются провокационными, а полученные данные будут служить базой для дальнейших внешнеполитических манипуляций Кремля и роспропаганды против Украины. Так, в перечень войдут вопросы типа «Как конфликт на Донбассе повлиял на вашу жизнь?»; «Кто виноват в конфликте?».

Относительно намерений Кремля провести "перепись населения" в "ДНР"Российско-оккупационная администрация в течение… Опубліковано Dmitry Tymchuk Середа, 13 лютого 2019 р.

Отдельные вопросы фактически дают «переписи» признаки референдума, а именно: «Каким вы видите будущее ДНР?» с вариантами ответа – «в составе РФ», «в составе Украины», «как независимое государство».

Объявление результатов «переписи» запланировано на декабрь 2019 года, хотя, по данным группы «Информационное Сопротивление», получить и обработать результаты планируется не позже августа с.г.

Путем проведения такой «переписи» Россия будет пытаться достичь ряда целей:

– оправдать свою политику в отношении Востока Украины (получив «документальные свидетельства» преобладания пророссийских настроений среди населения оккупированного Донбасса);

– определить подконтрольный «электоральный ресурс» на оккупированных территориях, который можно использовать для влияния на результаты парламентских выборов в Украине осенью этого года;

– усилить контроль за финансово-экономической деятельностью руководства «ДНР» (путем учета статистических данных, полученных в результате «переписи», для реальной оценки эффективности использования российской финансовой «помощи»);

– получить возможность корректировать свою миграционную политику (организация и контроль миграционных потоков с временно оккупированной территории Украины в РФ).

Проведение подобной «переписи» планируется и в «ЛНР».

Дмитрий Тымчук, Facebook