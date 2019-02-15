Россия – спонсор терроризма. Конгресс США готовит «адские» условия для Путина

В Конгресс США внесен новый вариант закона, предусматривающего серьезные последствия для Путина. Вновь поднимается вопрос включения России в список стран – спонсоров терроризма.

Пятерка американских сенаторов внесла на рассмотрение в Конгресс законопроект, цель которого одна – нанести крайне болезненный ущерб непосредственно президенту РФ Владимиру Путину и его близкому кругу, а вот способов, прописанных в документе, несколько, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Это вторая версия проекта закона «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA) 2018 г., получившего такое же название в этом году. И в нем вновь поднимается вопрос включения России в список стран – спонсоров терроризма.

Согласно пресс-релизу на сайте одного из авторов – сенатора Боба Менендеса, документ включает в себя ряд новых ограничительных мер в отношении России:

● санкции в ответ на вмешательство в выборы 2016 г.;

● санкции в отношении российских банков, содействующих подрыву демократических институтов за рубежом;

● ограничения для инвестиций в российские проекты по поставке сжиженного газа за пределами РФ;

● санкции в отношении российского кибер-сектора;

● санкции в отношении суверенного долга России;

● санкции в отношении политических деятелей, олигархов, членов их семей и других лиц, которые прямо или косвенно содействуют незаконной и коррупционной деятельности от имени Путина;

● санкции в ответ на кремлевскую агрессию в Украине;

● санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ, причастных к нападению на украинские катера и буксир в Керченском проливе 25 ноября;

● санкции в отношении российской судостроительной отрасли в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе или где-либо еще в мире;

● санкции в отношении финансирования разработки запасов сырой нефти в России;

● санкции в отношении российских энергетических проектов за пределами РФ.

В документе, помимо перечня новых ограничений, приводится ряд пунктов иного рода, но так или иначе направленных против России. Это, например, требование того, чтобы за выход из НАТО, если Трамп вдруг надумает это сделать, голосовали две трети членов Сената. Ко всему, предлагается ускорить передачу излишков объектов оборонного характера в страны НАТО для снижения их зависимости от российской военной техники. Это прежде всего касается стран Восточной Европы, входивших в СССР или состоявших в Варшавском договоре.

Авторы также призывают создать специальные центры и управления для реагирования на гибридные и кибер-угрозы со стороны России; принять закон, позволяющий минюсту преследовать в судебном порядке виновных во взломе систем голосования; заставить ведущие страховые компании США предоставить данные о конечных владельцах фирм, покупающих дорогую недвижимость, а также принять меры для оказания давления на Москву, чтобы та прекратила препятствовать международному расследованию случаев применения химического оружия. Еще сенаторы пожелали получить два отчета – о персональном капитале и активах Путина и об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.

Кроме того, в законопроекте содержится требование к Госдепартаменту США дать ответ, насколько Россия соответствует критериям государства – спонсора терроризма.

В компании с КНДР и Сирией

На сегодняшний день в американском перечне стран – спонсоров терроризма находятся лишь четыре государства: Северная Корея (с 20 ноября 2017 г.), Иран (с 19 января 1984-го), Судан (12 августа 1993 г.), Сирия (29 декабря 1979 г). Сугубо с медийной точки зрения, российское руководство уже давно мало чем отличается от своих «коллег» из данного квартета.

С момента начала агрессии в отношении Украины прошло уже пять лет, а с момента добровольного геополитического разворота России, то есть с мюнхенской речи Путина, —12 лет и вскоре последовавшего после нее вторжения в Грузию – 11 лет.

Не настало ли на самом деле время формализировать фактическое присутствие РФ в данном списке? Учитывая, что Кремль не ограничивается лишь Украиной, Грузией или другими постсоветскими странами, но также успел обозначиться в Северной Корее, Африке, Европе, США и Южной Америке. Не пострадали лишь Антарктида и Австралия, хотя кто может сказать наверняка, что это в действительности так.

Что же означает включение страны в этот список? По сути, в перспективе это вишенка на торте и дополнение к обширному санкционному давлению на Кремль, ведь в отношении государства – спонсора терроризма вводятся жесткие политические и экономические санкции: запрет на экспорт и продажу оружия, контроль над экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь и другие меры, которые сочтут необходимым ввести в Вашингтоне.

Очевидно, что при таком раскладе Кремлю придется еще более криминализироваться – уйти поглубже в тень, поскольку, в отличие от Северной Кореи или Сирии, у России нет никого, кто «прикормил» бы ее режим. Правда, и с тенизацией своих доходов у Путина и Ко не все так гладко в последнее время. Все чаще в тех или иных точках мира перехватываются крупные партии наркотиков, предназначавшихся для России: Аргентина, Кабо-Верде, Литва…

И, конечно же, внесение в список государств – спонсоров терроризма – это ощутимый удар по репутации. А для Путина, болезненно реагирующего на любые выпады в направлении его эго, присутствие в черном списке будет очень неприятно. Он же глава великой державы с особой миссией и ролью в мире, который ведет сражение с терроризмом, но никак не спонсор терроризма. Естественно, желающих пожать руку Путину в таком амплуа станет еще меньше.

Конгресс. Да или нет?

Чтобы положения этого, как его окрестили авторы, «адского закона» стали реальностью, его должны сперва поддержать в Конгрессе, а затем – подписать президент.

Насколько это возможно? Для прикидки в первую очередь взглянем на авторов. Итак, это демократы Боб Менедес (Нью-Джерси), Бен Кардин (Мэриленд), Джин Шахин (Миссури), республиканцы Линдси Грэм (Южная Каролина) и Кори Гарднер (Колорадо). Под прошлогодним законопроектом подписались шестеро, но, к сожалению, сенатор Джон Маккейн почил с миром. Но и без него документ сохранил свою двухпартийность, что очень хорошо в контексте перспективы его принятия.

Ведь если бы авторами были лишь демократы, то цель законопроекта была бы прежде всего в том, чтобы в очередной раз насолить Трампу в тон «российскому делу». И закон стал бы своего рода ответом на назначение генпрокурором Уильяма Барра, не одобряющего расследование Роберта Мюллера. Однако среди авторов есть как известные демократы, так и не менее влиятельные республиканцы. И это демонстрация единства позиции Конгресса касательно России и того, какой должна быть российская политика Белого дома.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»