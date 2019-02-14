Защитник Донецкого аэропорта опознал в Лусварги террориста участвовавшего в боевых действиях против Украины

Гражданин Бразилии Лусварги, в качестве немника, был активным участником российской агрессии против Украины на Донбассе.

В Павлоградском районном суде Днепропетровской области 14 февраля состоялось очередное заседание по делу гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях. Один из свидетелей узнал в Лусварги террориста, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Суд допросил двух свидетелей обвинения, в частности военнослужащего ВСУ, который был участником боевых действий под донецким аэропортом. Свидетель опознал обвиняемого как участника вооруженных формирований так называемой «ДНР» во время боевых действий вблизи донецкого аэропорта в 2015 году», – говорится в сообщении.

После завершения допроса свидетелей обвиняемый заявил ходатайство о замене защитника, которое суд удовлетворил.

Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля в 14:30. Суд будет допрашивать Лусварги.

Напомним, Лусварги был осужден уже в январе 2017 года к 13 годам тюрьмы, но в августе 2017 года приговор отменили и назначили новое рассмотрение дела. Одна из причин – нарушение подсудности. Рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

Впрочем, после отмены приговора бразильца на свободу не выпустили. Ему продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском следственном изоляторе. В декабре 2017 года Лусварги выпустили из-под стражи под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен был сообщать суду об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию.

В конце апреля 2018 года выяснилось, что Лусварги живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре, где его нашли националисты и передали СБУ. Сейчас его судят.

Пресс-служба прокуратуры Киева