Bellingcat обнародовало настоящее имя третьего отравителя Скрипалей

Третий подозреваемый является офицером ГРУ и живет с семьей в Москве.

Расследовательская группа «The Bellingcat» выяснила, что настоящее имя третьего подозреваемого в покушении на Скрипалей, предполагаемого сотрудника ГРУ России «Сергея Федотова» – Денис Сергеев, сообщает «The Insider».

Ранее про Федотова сообщалось, что несколько лет назад он пытался отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью ядовитого вещества класса «Новичок».

Сергеев родился 17 сентября 1973 года в небольшом городе Ушарал в Казахстане на границе с Китаем. Затем он служил в армии в Новороссийске, после чего в начале 2000-х годов переехал в Москву, поступил в Военную академию, которая готовит сотрудников ГРУ. Он и сегодня продолжает жить в Москве с женой и дочерью.

В «The Bellingcat» утверждают, что российские власти в последние два месяца попыталась удалить из открытых источников упоминания Сергеева, а также Анатолия Чепиги («Руслана Боширова») и Александра Мишкина («Александра Петрова»).

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, два «ГРУшника», прибывшие в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд – нервно-паралитическое вещество «Новичок» – на дверную ручку дома Скрипаля. Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджес. Предположительно яд, которым она отравилась, находился во флаконе из-под духов.

Россия отрицает любую причастность к обоим случаям отравления. Президент РФ Владимир Путин называл Петрова и Боширова частными лицами, не имеющими отношения к разведке. После его заявления оба побывали в эфире государственного телеканала RT и заявили, что ездили в Солсбери как туристы. Скрипаля же Путин назвал предателем и подонком.

9 октября «The Insider» и «The Bellingcat» сообщили, что настоящее имя «Петрова»» – Александр Евгеньевич Мишкин. Он является военным врачом и полковником ГРУ России. Расследователи также узнали, что Боширов на самом деле – полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига.

«The Insider»